Нарвитянин вернулся с золотом с международной олимпиады по физике

На международной олимпиаде по физике, которая проходила в июле в Израиле, ученик Нарвского языкового лицея Константин Дукач завоевал золотую медаль. В этом соревновании золото получили около 30 школьников, набравших максимальное количество баллов, но большинство золотых медалей обычно уезжает в Китай и Россию. В этих странах система подготовки олимпиадников гораздо больше заточена на результат. В нынешнем году золото смогли завоевать только три европейца - представители Словении, Финляндии и Константин Дукач из Эстонии. В среду руководители Нарвы поздравили и наградили денежными премиями Константина и его преподавателя Александра Черкашина.
Пять часов на два эксперимента
Мэр Нарвы, награждая победителя, отметил, что в 2017 году на мировой физической олимпиаде Константин завоевал бронзу, в 2018-м - серебро, и вот теперь золото.
“Не останавливайся на этом, продолжай учиться, развивайся, и ждем тебя обратно в городе, - сказал мэр и добавил. - И огромное спасибо учителю, потому что его вклад невозможно переоценить”.
Городская управа Нарвы решила наградить Константина Дукача и его учителя Александра Черкашина денежными премиями - в размере, соответственно, 300 и 200 евро.
Председатель нарвского горсобрания Ирина Янович поблагодарила также родителей Константина и отметила, что успехи олимпиадника - это результат совместных усилий ученика, преподавателя и родителей.
За прошлый учебный год Константин также завоевал первые места в четырех разных республиканских соревнованиях по физике, третье место на соревнованиях Северных и Балтийских стран, серебро Европейской олимпиады по физике, и вот теперь - золото всемирной физической олимпиады.
“Задания были сложные, - рассказала Константин. - Когда я готовился, я смотрел задания предыдущих лет. И мне показалось, что в этот раз они были даже сложнее”.
По словам Константина, на олимпиаде было три теоретических задания, которые нужно было решить за пять часов. Затем у участников был выходной день, а после него - день, когда также за пять часов нужно было поставить два эксперимента - по оптике и по теплопроводности.
Всего в олимпиаде участвовали около 360 школьников из разных стран мира. Кроме золота Дукача члены эстонской команды привезли также одну серебряную и одну бронзовую медаль.
Пять лет дополнительных занятий
Несмотря на выдающиеся успехи в физике, до последнего времени Константин сомневался, по какой специальности продолжать образование в университете - по физике или по экономике.
“Сейчас я все-таки решил, что бакалавра получу по физике, - рассказал он. - А магистра, может быть, по другой специальности. Но этого я еще точно не решил”.
Константина привлекает не чистая наука, а физика в промышленности - после университета он, видимо, будет инженером.
Константин начал углубленно заниматься физикой с седьмого класса. Всё это время его готовил преподаватель Александр Черкашин - в школе, а затем во время специальных лагерей. Перед олимпиадами сборная страны собирается на две недели вместе и усиленно занимается.
“На первом этапе, конечно, с учеником занимается учитель, - рассказал Александр Черкашин. - Потом ученик решает задачи уже лучше учителя, и задача учителя - правильно использовать все ресурсы, которые есть. Например, школа организовывала совместную подготовку со сборной России - а это достаточно сильная сборная в физике. Мэрия помогала, давала средства. Задача учителя как раз в том, чтобы использовать все возможности, и Костя их использовал в полной мере. Вообще, задача школы - предоставить пространство для развития в том направлении, которое интересно ученику”.
Интересно, что выдающийся результат по физике показал ученик Нарвского языкового лицея, в котором основное внимание уделяется гуманитарным предметам.
Китайские победители как пример для подражания
Директор Нарвского языкового лицея Надежда Черкашина отмечает, что за решение задач на международной олимпиаде по физике участники получают баллы, и затем золотыми медалями награждаются школьники, получившие баллов больше других. Таким образом, даже среди золотых медалистов есть те, кто выступил лучше. Так, теоретические задачи блестяще решают китайские школьники.
“Нам есть куда стремиться, - говорит директор Языкового лицея Надежда Черкашина. - Есть такое понятие как абсолютный победитель. Он, как правило, китаец. Когда-то были годы, когда русские были абсолютными победителями. Но сейчас это, как правило, китайцы”.
Если все европейские участники смогли завоевать в этом году только три золотых медали, то китайские - сразу пять медалей высшей пробы.
“Ребята, которые входят в китайскую сборную, в последний год вообще не учатся, - рассказал преподаватель Александр Черкашин. - Они только решают задачи по физике - и всё”.
По словам директора Нарвского языкового лицея, Россия также серьезно нацелена на результаты в этом соревновании - так золотой медалист от этой страны получит от государства премию в один миллион рублей (около 14 тысяч евро) и еще миллион рублей - его тренер.
Константин Дукач рассказал, что в России еще из учеников десятых классов отбирают 30 человек, среди которых в ходе тренировок выбирают нескольких участников олимпиады. Российская команда в год перед олимпиадой несколько раз проводит двухнедельные сборы, ее члены постоянно решают специальные домашние задания.
“У нас, конечно, такого отбора нет. У нас появляется одна звезда - и мы ее вытаскиваем всеми силами”, - заметила Надежда Черкашина.