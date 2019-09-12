Нарвитянин вернулся с золотом с международной олимпиады по физике

Пять часов на два эксперимента

Мэр Нарвы, награждая победителя, отметил, что в 2017 году на мировой физической олимпиаде Константин завоевал бронзу, в 2018-м - серебро, и вот теперь золото.

“Не останавливайся на этом, продолжай учиться, развивайся, и ждем тебя обратно в городе, - сказал мэр и добавил. - И огромное спасибо учителю, потому что его вклад невозможно переоценить”.

Городская управа Нарвы решила наградить Константина Дукача и его учителя Александра Черкашина денежными премиями - в размере, соответственно, 300 и 200 евро.

Председатель нарвского горсобрания Ирина Янович поблагодарила также родителей Константина и отметила, что успехи олимпиадника - это результат совместных усилий ученика, преподавателя и родителей.

За прошлый учебный год Константин также завоевал первые места в четырех разных республиканских соревнованиях по физике, третье место на соревнованиях Северных и Балтийских стран, серебро Европейской олимпиады по физике, и вот теперь - золото всемирной физической олимпиады.

“Задания были сложные, - рассказала Константин. - Когда я готовился, я смотрел задания предыдущих лет. И мне показалось, что в этот раз они были даже сложнее”.

По словам Константина, на олимпиаде было три теоретических задания, которые нужно было решить за пять часов. Затем у участников был выходной день, а после него - день, когда также за пять часов нужно было поставить два эксперимента - по оптике и по теплопроводности.

Всего в олимпиаде участвовали около 360 школьников из разных стран мира. Кроме золота Дукача члены эстонской команды привезли также одну серебряную и одну бронзовую медаль.

Пять лет дополнительных занятий

Несмотря на выдающиеся успехи в физике, до последнего времени Константин сомневался, по какой специальности продолжать образование в университете - по физике или по экономике.

“Сейчас я все-таки решил, что бакалавра получу по физике, - рассказал он. - А магистра, может быть, по другой специальности. Но этого я еще точно не решил”.

Константина привлекает не чистая наука, а физика в промышленности - после университета он, видимо, будет инженером.

Константин начал углубленно заниматься физикой с седьмого класса. Всё это время его готовил преподаватель Александр Черкашин - в школе, а затем во время специальных лагерей. Перед олимпиадами сборная страны собирается на две недели вместе и усиленно занимается.

“На первом этапе, конечно, с учеником занимается учитель, - рассказал Александр Черкашин. - Потом ученик решает задачи уже лучше учителя, и задача учителя - правильно использовать все ресурсы, которые есть. Например, школа организовывала совместную подготовку со сборной России - а это достаточно сильная сборная в физике. Мэрия помогала, давала средства. Задача учителя как раз в том, чтобы использовать все возможности, и Костя их использовал в полной мере. Вообще, задача школы - предоставить пространство для развития в том направлении, которое интересно ученику”.