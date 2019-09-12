Чт, 12.09.2019
Кто эту мразь ничтожную раскручивает? Кто это все накручивает? Та самая либерастня пытается поднять его наверх! Владимир Соловьев
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  • Полиция ищет 77-летнюю женщину, которая ушла из дома призрения

Полиция ищет 77-летнюю женщину, которая ушла из дома призрения

Пропавшая 77-летняя Малль.

ФОТО: Erakogu

Сегодня полиция получила тревожный звонок из дома призрения, который расположен в Ляэне-Вирумаа, в волости Кадрина. Там ушла в неизвестном направлении 77-летняя Малль.

У женщины нет с собой телефона. По имеющимся данным, женщина могла направиться в сторону деревни Веневере.

Малль ростом 165 см и среднего телосложения. Когда ее видели в последний раз, она была одета в спортивную кофту синего цвета, черные брюки, черную обувь и белую шапку.

К настоящему моменту поиски, к сожалению, результата не принесли.

Всех, кто увидит женщину, которая изображена на фото, просим незамедлительно связаться с полицией по короткому номеру 112.

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