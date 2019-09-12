Полиция ищет 77-летнюю женщину, которая ушла из дома призрения

У женщины нет с собой телефона. По имеющимся данным, женщина могла направиться в сторону деревни Веневере.

Малль ростом 165 см и среднего телосложения. Когда ее видели в последний раз, она была одета в спортивную кофту синего цвета, черные брюки, черную обувь и белую шапку.

К настоящему моменту поиски, к сожалению, результата не принесли.