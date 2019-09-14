Хитроумный, но удивительно простой прием, который поможет уменьшить беспорядок у вас дома

Пыльные полки и давно не мытый пол неприятны, но не создают видимого беспорядка. Виновники беспорядка - различные мелочи, которые вразнобой стоят и лежат на полках и столиках и создают так называемы эстетический беспорядок.

В таких случаях realsimple.com рекомендует взять или купить, если в доме не найдется, красивый поднос или большую плоскую тарелку, на которые можно поставить безделушки и другие вещицы небольшого размера, которые в противном случае занимают много места и создают тот самый беспорядок. Поднос не должен быть ни ярким, ни пестрым, ни глубоким. Он должен скромно оттенять пестроту мелочей, которыми вы его заполните. К тому же комната перестанет напоминать лавку старьевщика или витрину блошиного рынка.