Памятник Довлатову в Таллинне установят в парке Канути

Такое решение накануне приняла созданная при столичной горуправе временная комиссия по установке памятника Сергею Довлатову, передает Rus.ERR.

«Изначально мы рассматривали несколько вариантов, где можно было бы установить памятник Сергею Довлатову, но в итоге выбор был сделан в пользу сада Канути, расположенном рядом с Центром русской культуры», - сказал председатель комиссии, вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев и добавил, что точное место определит Департамент городского планирования.