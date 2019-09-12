Памятник Довлатову в Таллинне установят в парке Канути

Памятник писателю Сергею Довлатову в Таллинне будет установлен в саду Канути - в том самом, где уже увековечен Федор Достоевский.
Такое решение накануне приняла созданная при столичной горуправе временная комиссия по установке памятника Сергею Довлатову, передает Rus.ERR.
«Изначально мы рассматривали несколько вариантов, где можно было бы установить памятник Сергею Довлатову, но в итоге выбор был сделан в пользу сада Канути, расположенном рядом с Центром русской культуры», - сказал председатель комиссии, вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев и добавил, что точное место определит Департамент городского планирования.
«Я сам считаю, что это место хорошо подходит, поскольку рядом находятся как ЦРК, так и памятник Достоевскому. Довлатов - яркий представитель русской культуры, а Достоевский был если не любимым, то одним из самых его любимых писателей», - добавил Белобровцев.