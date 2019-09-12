Слишком вызывающая: город Таллинн требует убрать рекламу нашумевшей художественной выставки

На наружных носителях рекламы OÜ Megameedia Grupp в различных районах Таллинна экспонируется реклама выставки Элисон Джексон. На одной из реклам изображена женщина в образе принцессы Дианы, которая показывает средний палец, а на другой "президент США Дональд Трамп" раздвигает ноги обнаженной женщины. Стоит отметить, что фотографии Джексон постановочные.

Заведующая департаментом Кайри Вахер отметила, что, несмотря на то, что экспонируется реклама худождественной выставки и свобода выражения художника не ограничивается, при экспонировании рекламы в открытом городском пространстве надо следовать общепринятым моральным нормам.

Каждый волен посетить фотовыставку и рассматривать представленные там экспонаты, но когда идет экспонирование рекламы в открытом городском пространстве, к этому имеют доступ и несовершеннолетние. Поэтому неважно, действительно ли изображена именно принцесса Диана или Дональд Трамп, но приданное художником сходство было сознательным действием со стороны автора произведения.

Также в рекламе, согласно эстонским законам, нельзя изображать личность в качестве сексуального объекта, реклама не может содержать неуместного обнажения, использовать выражения и образы с сексуальным подтекстом. Одновременно закон устанавливает, что в рекламе без предварительного письменного согласия лица нельзя давать ссылки на это лицо или любым другим способом использовать лицо, в том числе его голос, изображение или фотоматериал о нем.