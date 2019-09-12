Слишком вызывающая: Таллинн требует убрать рекламу нашумевшей художественной выставки

На наружных носителях рекламы OÜ Megameedia Grupp в различных районах Таллинна экспонируется реклама выставки Элисон Джексон. На одной из реклам изображена женщина в образе принцессы Дианы, которая показывает средний палец, а на другой «президент США Дональд Трамп» раздвигает ноги обнаженной женщины. Стоит отметить, что фотографии Джексон постановочные.

Заведующая департаментом Кайри Вахер отметила, что, несмотря на то, что экспонируется реклама худождественной выставки и свобода выражения художника не ограничивается, при экспонировании рекламы в открытом городском пространстве надо следовать общепринятым моральным нормам.

Каждый волен посетить фотовыставку и рассматривать представленные там экспонаты, но когда идет экспонирование рекламы в открытом городском пространстве, к этому имеют доступ и несовершеннолетние. Поэтому неважно, действительно ли изображена именно принцесса Диана или Дональд Трамп, но приданное художником сходство было сознательным действием со стороны автора произведения.

Также в рекламе, согласно эстонским законам, нельзя изображать личность в качестве сексуального объекта, реклама не может содержать неуместного обнажения, использовать выражения и образы с сексуальным подтекстом. Одновременно закон устанавливает, что в рекламе без предварительного письменного согласия лица нельзя давать ссылки на это лицо или любым другим способом использовать лицо, в том числе его голос, изображение или фотоматериал о нем.

Департамент распорядился устранить указанную наружную рекламу в течение трех дней со времени получения предписания.

Комментарий исполнительного директора Fotografiska Tallinn Маргит Аасмяэ

«Таллинский департамент предпринимательства выдвинул требование убрать наружную рекламу выставки "Правда умерла". Кампанию мы планировали, свято веря, что не нарушаем никаких правил и вынесли на улицы города часть нашей выставки. Плакаты были дополнены всей необходимой информацией. Так что ни у кого не могло возникнуть подозрения, что это - подлинные фотографии», – написала в присланном в Postimees комментарии исполнительный директор Fotografiska Tallinn Маргит Аасмяэ.