В Эстонии выбрали столицу кроссвордов

Любители кроссвордов в ходе голосования выбрали столицей эстонских кроссвордов деревню Аа в Ида-Вируском уезде, передает Rus.ERR.
В Эстонии много различных столиц, например весенняя, летняя, осенняя, зимняя, а также свадебные и прочие. В связи с этим составители кроссвордов подумали, почему бы не выбрать столицу кроссвордов.
"Выбирали столицу следующим образом – люди присылали по почте купоны с ответами, присылали электронные письма и голосовали в Facebook. Больше всего голосов получила деревня Аа", – сказала редактор кроссвордов Нутти Каарел Силмато радионовостям ERR.