Чт, 12.09.2019
Кто эту мразь ничтожную раскручивает? Кто это все накручивает? Та самая либерастня пытается поднять его наверх! Владимир Соловьев

В Эстонии выбрали столицу кроссвордов

Кроссворд. Иллюстративное фото.

ФОТО: Peter Jobst / PantherMedia / Peter Jobst

Любители кроссвордов в ходе голосования выбрали столицей эстонских кроссвордов деревню Аа в Ида-Вируском уезде, передает Rus.ERR.

В Эстонии много различных столиц, например весенняя, летняя, осенняя, зимняя, а также свадебные и прочие. В связи с этим составители кроссвордов подумали, почему бы не выбрать столицу кроссвордов.

"Выбирали столицу следующим образом – люди присылали по почте купоны с ответами, присылали электронные письма и голосовали в Facebook. Больше всего голосов получила деревня Аа", – сказала редактор кроссвордов Нутти Каарел Силмато радионовостям ERR.

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