Убийство в одной из самых спокойных деревень Эстонии: что известно о подозреваемом

По данным Sakala, у 30-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве, есть находящаяся в совместной собственности недвижимость рядом с домом Юлле, в последний раз Юлле видели, когда она вместе с ним заходила во двор этого здания.
Известно, что мужчина родом из той же местности. Он учился в школе в Кярстна, а затем - в Ряпинской школе садоводства. На Facebook он отметил, что в настоящее время обучается в Таллиннской гимназии для взрослых.
Подозреваемый владеет лесохозяйственной компанией, годовые отчеты которой не были занесены в коммерческий регистр. По словам знакомых, мужчина был арбористом и работал не на постоянной основе. По данным Sakala, в прошлом у него были финансовые трудности, так как несколько раз он брал быстрые кредиты и не мог их выплатить. Однако к настоящему времени они закрыты. У него не было никаких контактов с полицией, кроме нескольких дорожных штрафов.
Портал Sakala поговорил с несколькими людьми, которые знали этого человека, общались с ним по работе или имели общих знакомых, но никто из них не мог охарактеризовать его. Он не был очень активен в социальных сетях, но убитая женщина была у него в друзьях. Несколько дней назад журналист и фотограф, собирая материал для статьи, наткнулись на дом подозреваемого, но во двор не зашли. В то время во дворе не было ни машин, ни людей. Сосед этого человека сказал Sakala, что в тот день он видел, как Юлле выходила из автобуса, беседовала с мужчиной на обочине дороги, а затем они вместе вошли во двор.
Вчера вечером в доме мужчины работали криминалисты, проводилось расследование. Защищать его будет один из лучших адвокатов Пярну, Пауль Ярве.
Ранее Postimees сообщал, что, по словам руководителя отделения полиции Вильянди Маргуса Сасся, что речь идет об очень редком случае для этого района, так как преступление произошло в одной из самых безопасных деревень южной Эстонии средь бела дня.