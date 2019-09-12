Убийство в одной из самых спокойных деревень Эстонии: что известно о подозреваемом

Известно, что мужчина родом из той же местности. Он учился в школе в Кярстна, а затем - в Ряпинской школе садоводства. На Facebook он отметил, что в настоящее время обучается в Таллиннской гимназии для взрослых.

Подозреваемый владеет лесохозяйственной компанией, годовые отчеты которой не были занесены в коммерческий регистр. По словам знакомых, мужчина был арбористом и работал не на постоянной основе. По данным Sakala, в прошлом у него были финансовые трудности, так как несколько раз он брал быстрые кредиты и не мог их выплатить. Однако к настоящему времени они закрыты. У него не было никаких контактов с полицией, кроме нескольких дорожных штрафов.

Портал Sakala поговорил с несколькими людьми, которые знали этого человека, общались с ним по работе или имели общих знакомых, но никто из них не мог охарактеризовать его. Он не был очень активен в социальных сетях, но убитая женщина была у него в друзьях. Несколько дней назад журналист и фотограф, собирая материал для статьи, наткнулись на дом подозреваемого, но во двор не зашли. В то время во дворе не было ни машин, ни людей. Сосед этого человека сказал Sakala, что в тот день он видел, как Юлле выходила из автобуса, беседовала с мужчиной на обочине дороги, а затем они вместе вошли во двор.

Вчера вечером в доме мужчины работали криминалисты, проводилось расследование. Защищать его будет один из лучших адвокатов Пярну, Пауль Ярве.