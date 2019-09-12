Злоумышленники оставили автомобиль без колес

Однако сегодня в полицию сообщили о том, что злоумышленники разбили стекла автомобиля. Пресс-секретарь Идаской префектуры Кристина Костина сказала, что ущерб и детали произошедшего выясняются. По ее словам, у полиции пока нет подозреваемых.