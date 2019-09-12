Злоумышленники оставили автомобиль без колес

Вчера в полицию сообщили о том, что в ночь со среды с автомобиля Ford Mondeo, припаркованного рядом с автомастерской, находящейся в Уудекюла, Тамсалу, волость Тапа, украли четыре шины вместе с колесами, передает Virumaa Teataja.
Владелец оценил нанесенный кражей ущерб в 600 евро. Полиция возбудила по факту произошедшего уголовное дело.
Однако сегодня в полицию сообщили о том, что злоумышленники разбили стекла автомобиля. Пресс-секретарь Идаской префектуры Кристина Костина сказала, что ущерб и детали произошедшего выясняются. По ее словам, у полиции пока нет подозреваемых.
Местные жители также начали расследование. В социальных сетях было опубликовано предупреждение и призыв сообщать о чем-либо подозрительном. Обещано вознаграждение.