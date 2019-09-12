Благодаря II пенсионной ступени на правительство хлынет денежный дождь

Во-первых, деньги, которые останутся государству в результате того, что люди отказываются от взносов во вторую пенсионную ступень. А именно, те, кто присоединился ко второй пенсионной ступени, платят 2% своей зарплаты в пенсионный фонд, плюс 4% - социального налога от государства. Однако, когда люди отказываются от своих взносов, государству больше не нужно перечислять 4% социального налога.

Всего государство в настоящее время выплачивает почти 400 миллионов евро для второй пенсионной ступени, это значит, что если, например, половина людей откажется от своих взносов, это принесет бюджету почти 200 миллионов евро свободных денег. И так каждый год. Это может, например, обеспечить необычайное увеличение пенсий почти на 100 евро, при этом деньги еще останутся.

Это самая важная часть реформы для правительства, так как уже ведутся дебаты о том, как использовать оставшиеся деньги. Центристская партия, безусловно, хочет потратить их на увеличение пенсий, в то же время «Отечество» подает смешанные сигналы и хочет потратить эти деньги не только на повышение пенсий, но и на что-то другое.

Во-вторых, деньги, которые поступят в том случае, если люди начнут забирать сбережения из второй пенсионной ступени (то есть не оставят деньги в пенсионном фонде или на инвестиционном счете). В фонды второй пенсионной ступени перечислено около 4,5 миллиардов евро. Однако, с учетом того, что известно сегодня, снимая деньги, придется доплатить подоходный налог. В случае, если половину денег снимут, например, один млрд евро в 2020 году и еще один миллиард в 2021 году, то доходы правительства вырастут еще на 200 миллионов евро в год.

Таким образом, если половина откажется от своих взносов и заберет уже собранные деньги, это будет означать для правительства до 400 миллионов евро дополнительного дохода в течение следующих двух лет или 800 миллионов евро, которые будут использованы для выполнения предвыборных обещаний.