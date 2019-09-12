В борьбе с изменениями климата Эстонию ждут крупные инвестиции

Речь идет о значительном увеличении вложений в энергоэффективное потребление, строительстве ветряных парков на море и суше, электрификации транспорта.

Из свежего исследования Евробарометра следует, что жители Эстонии хоть и стали намного серьезнее относиться к проблемам изменения климата, но только 59% считают это действительно проблемой. Средний показатель по Евросоюзу составляет 79%.