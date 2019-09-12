Чт, 12.09.2019
Cегодня в Эстонии очень хорошо быть молодым. Майлис Репс

В борьбе с изменениями климата Эстонию ждут крупные инвестиции

Ветропарк. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mailiis Ollino /

Эстония должна быть готова к радикальным изменениям и большим инвестициям, если стремится сократить выбросы парникового газа к 2050 году до обещанного уровня, передает Rus.ERR.

К таким выводам пришли авторы рапорта в Стокгольмском институте окружающей среды.

Речь идет о значительном увеличении вложений в энергоэффективное потребление, строительстве ветряных парков на море и суше, электрификации транспорта.

Из свежего исследования Евробарометра следует, что жители Эстонии хоть и стали намного серьезнее относиться к проблемам изменения климата, но только 59% считают это действительно проблемой. Средний показатель по Евросоюзу составляет 79%.

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