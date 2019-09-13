Глава Front Line: столько снарядов в жилом доме могло оказаться только по глупости

- Мы находимся под присмотром
- В Эстонии нет теневых продаж боеприпасов
- Глупых и жадных людей хватает
- За изъятый арсенал дают от нескольких десятков до нескольких сотен евро
Скандальная история с боеприпасами к гранатомету, пушке и пулемету, обнаруженными в съемной квартире обычного жилого дома в Ыйсмяэ, произвела большой резонанс.
Оценку произошедшему дал в студии Rus.Postimees руководитель эстонского военно-исторического клуба Front Line Андрей Лазурин.
Выдержки из беседы:
– Удивляют ли вас подобные находки?
– К сожалению, не удивляют. Через Эстонию несколько раз проходила война. Количество боеприпасов, оставленных войнами на территории страны, очень велико.
– А удивляет ли вас то, что их можно обнаружить в больших количествах в съемных квартирах в многоэтажных домах?
– Эта практика существует, в том числе среди людей, занимающихся поиском военных артефактов времен Второй мировой войны. К сожалению, некоторые боеприпасы уносят домой.
Иногда, оказавшись без денег, люди начинают снимать с боеприпасов то, что можно продать как цветной металлолом. В основном мы с этим сталкиваемся в районе Ида-Вирумаа. В целом продажей боеприпасов занимается мизерное количество людей.
– Насколько широк круг официальных поисковиков и дилетантов?
– В Эстонии восемь зарегистрированных поисковых организаций. Если говорить о тех, кто работает просто с лицензиями на металлодетектор, то их гораздо больше. Речь идет о сотнях людей, не считая тех, у кого таких разрешений нет. В принципе, в этом нет ничего криминального. Многие занимаются стариной, ищут артефакты, монеты, а поисковые организации и официальные поисковики работают по периоду Второй мировой войны, занимаются поисками погибших солдат.
– Нужны ли какие-то ограничения на пользование металлодетектором, который сейчас доступен для всех?
– Это вряд ли возможно. В Эстонии существует официальная процедура лицензирования. Отсутствие лицензии чревато штрафом или даже более суровыми последствиями.
– Бросает ли ыйсмяэский инцидент тень на военно-исторические клубы?
– Безусловно, так как именно военно-исторические клубы имеют дело с боеприпасами, которые могли остаться не только после войн, но и после ухода советской армии и после учений современной эстонской армии. В наших рядах случались инциденты, подобные тому, что произошел в Ыйсмяэ.
Любая организация, занимающаяся военной историей, находится под присмотром. Мы в самых хороших отношениях со спецслужбами. Нам нечего скрывать.
– Любой ли человек может отправиться в лес ловить эхо войны?
– В принципе, да. Это не регулируется законом. При желании любой человек может отправиться в лес и работать с металлодетектором.
– Насколько опасны такие находки? К чему обязывает закон при их обнаружении?
– Они представляют очень серьезную опасность, особенно, если люди не знают, что с такими находками делать. Самое главное правило: не трогать и вызывать саперов! Они забирают и уничтожают найденные боеприпасы.
– Что можно найти в наших лесах?
– Помимо грибов и ягод, можно найти очень много: начиная от обычных патронов и заканчивая авиабомбами большого калибра.
– И все-таки, как столько снарядов могли оказаться в жилом доме?
– С одной стороны – это глупость тех, кто их тащит в квартиры. Профессиональные военные историки и поисковики могут сказать, что любой боеприпас, даже пролежав больше 70 лет в земле, может нести за собой угрозу. Подрывы, в которых страдали и обычные люди, и поисковики, случались и на территории Эстонии.
С другой стороны, иногда финансовое положение толкает людей на то, чтобы снимать с боеприпасов те части, которые можно продать как цветной металлолом. В основном мы с этим сталкиваемся в районе Ида-Вирумаа.
Дальнейшей продажей или использованием боеприпасов занимается мизерное количество людей.
– Где можно реализовать найденное?
– Частично через форумы и аукционы. Некоторые люди думают, что знают, как обращаться с этими боеприпасами, и пытаются, обезвредив, сделать из них сувенир и продать как железку на аукционе или на форуме.
– А что продается на теневых сайтах?
– Продается всё – от патронов до запчастей.
Отмечу, что в Эстонии благодаря хорошей работе правоохранительных органов теневых продаж нет. Мне об этом не приходилось слышать. За этим ведут контроль и полиция, и КаПо.
– В каких отношениях официальные поисковики со спецслужбами?
– В самых хороших. Все члены нашей организации прошли лицензированные курсы по работе с металлодетекторами. В первую очередь мы отчитываемся перед Департаментом охраны памятников старины. Члены нашей организации поддерживают тесных контакт со Спасательным департаментом, прошли курсы по взрывоопасным предметам. Если у органов правопорядка возникают вопросы, мы всегда готовы на них ответить. Нам скрывать нечего.
– Вы находитесь под пристальным вниманием?
– Любая организация, занимающаяся военной историей, находится под присмотром.
– Как часто вас проверяют?
– Несколько раз в год нами интересуются.
– Много ли в Эстонии желающих нажиться на боеприпасах и просто заигравшихся глупцов?
– Их хватает. Слава богу, что за этим ведется жесткий контроль.
– Сколько можно выручить за арсенал, изъятый в Йысмяэ?
– По опубликованным фото сложно что-либо сказать. Какие-то деньги выручить можно. Здесь скорее нужно говорить об артефактах – остатках оружия. В зависимости от состояния – от нескольких десятков до нескольких сотен евро.
Смотрите интервью в повторе!
- Удивляют ли поисковиков такие находки?
- Бросает ли этот инцидент тень на военно-исторические клубы?
- Любой ли человек может отправиться в лес ловить эхо войны?
- Где дилетант может взять оборудование?
- В каких отношениях официальные поисковики со спецслужбами?
- К чему обязывает закон при обнаружении опасных предметов?
- Что продается на официальных, а что – на теневых сайтах?
- Сколько можно выручить за арсенал, изъятый в Йысмяэ?
Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia