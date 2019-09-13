Глава Front Line: столько снарядов в жилом доме могло оказаться только по глупости

Оценку произошедшему дал в студии Rus.Postimees руководитель эстонского военно-исторического клуба Front Line Андрей Лазурин.

Выдержки из беседы:

– Удивляют ли вас подобные находки?

– К сожалению, не удивляют. Через Эстонию несколько раз проходила война. Количество боеприпасов, оставленных войнами на территории страны, очень велико.

– А удивляет ли вас то, что их можно обнаружить в больших количествах в съемных квартирах в многоэтажных домах?

– Эта практика существует, в том числе среди людей, занимающихся поиском военных артефактов времен Второй мировой войны. К сожалению, некоторые боеприпасы уносят домой.

Иногда, оказавшись без денег, люди начинают снимать с боеприпасов то, что можно продать как цветной металлолом. В основном мы с этим сталкиваемся в районе Ида-Вирумаа. В целом продажей боеприпасов занимается мизерное количество людей.

– Насколько широк круг официальных поисковиков и дилетантов?

– В Эстонии восемь зарегистрированных поисковых организаций. Если говорить о тех, кто работает просто с лицензиями на металлодетектор, то их гораздо больше. Речь идет о сотнях людей, не считая тех, у кого таких разрешений нет. В принципе, в этом нет ничего криминального. Многие занимаются стариной, ищут артефакты, монеты, а поисковые организации и официальные поисковики работают по периоду Второй мировой войны, занимаются поисками погибших солдат.

– Нужны ли какие-то ограничения на пользование металлодетектором, который сейчас доступен для всех?

– Это вряд ли возможно. В Эстонии существует официальная процедура лицензирования. Отсутствие лицензии чревато штрафом или даже более суровыми последствиями.

– Бросает ли ыйсмяэский инцидент тень на военно-исторические клубы?

– Безусловно, так как именно военно-исторические клубы имеют дело с боеприпасами, которые могли остаться не только после войн, но и после ухода советской армии и после учений современной эстонской армии. В наших рядах случались инциденты, подобные тому, что произошел в Ыйсмяэ.

Любая организация, занимающаяся военной историей, находится под присмотром. Мы в самых хороших отношениях со спецслужбами. Нам нечего скрывать.

– Любой ли человек может отправиться в лес ловить эхо войны?

– В принципе, да. Это не регулируется законом. При желании любой человек может отправиться в лес и работать с металлодетектором.

– Насколько опасны такие находки? К чему обязывает закон при их обнаружении?

– Они представляют очень серьезную опасность, особенно, если люди не знают, что с такими находками делать. Самое главное правило: не трогать и вызывать саперов! Они забирают и уничтожают найденные боеприпасы.

– Что можно найти в наших лесах?

– Помимо грибов и ягод, можно найти очень много: начиная от обычных патронов и заканчивая авиабомбами большого калибра.

– И все-таки, как столько снарядов могли оказаться в жилом доме?