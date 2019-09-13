Студия Postimees: откуда в жилом доме столько снарядов? И сколько они стоят?

Скандальная история с боеприпасами к гранатомету, пушке и пулемету, обнаруженными в съемной квартире обычного жилого дома в Ыйсмяэ, произвела большой резонанс.
Оценку произошедшему дал в студии Rus.Postimees руководитель эстонского военно-исторического клуба Front Line Андрей Лазурин.
Смотрите интервью в повторе!
- Удивляют ли поисковиков такие находки?
- Бросает ли этот инцидент тень на военно-исторические клубы?
- Любой ли человек может отправиться в лес ловить эхо войны?
- Где дилетант может взять оборудование?
- В каких отношениях официальные поисковики со спецслужбами?
- К чему обязывает закон при обнаружении опасных предметов?
- Что продается на официальных, а что – на теневых сайтах?
- Сколько можно выручить за арсенал, изъятый в Йысмяэ?