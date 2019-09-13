Пт, 13.09.2019
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  • Студия Postimees: откуда в жилом доме столько снарядов? И сколько они стоят?

Студия Postimees: откуда в жилом доме столько снарядов? И сколько они стоят?

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Скандальная история с боеприпасами к гранатомету, пушке и пулемету, обнаруженными в съемной квартире обычного жилого дома в Ыйсмяэ, произвела большой резонанс.

Оценку произошедшему дал в студии Rus.Postimees руководитель эстонского военно-исторического клуба Front Line Андрей Лазурин.

Смотрите интервью в повторе!

  • Удивляют ли поисковиков такие находки?
  • Бросает ли этот инцидент тень на военно-исторические клубы?
  • Любой ли человек может отправиться в лес ловить эхо войны?
  • Где дилетант может взять оборудование?
  • В каких отношениях официальные поисковики со спецслужбами? 
  • К чему обязывает закон при обнаружении опасных предметов?
  • Что продается на официальных, а что – на теневых сайтах?
  • Сколько можно выручить за арсенал, изъятый в Йысмяэ?

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