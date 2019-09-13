Фото: в Пыхья-Таллинне ждет покупателя нестандартная однокомнатная квартира

Cветлая квартира с необычным дизайном площадью 32,5 квадратных метров находится в жилом комплексе Volta loftid. Находящаяся на втором этаже квартира не кажется маленькой благодаря продуманному дизайну интерьера.

Неординарное жилище стало таковым из-за неординарного подхода к расстановке мебели и многофункциональных решений. Квартира состоит из прихожей, комнаты, кухни, ванной и балкона. На крыше дома есть терраса для общего пользования, а в гараже - парковка для велосипедов. Вся изображенная на фотографиях мебель включена в цену.