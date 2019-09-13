Пт, 13.09.2019
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  • Фото: в Пыхья-Таллинне ждет покупателя нестандартная однокомнатная квартира

Фото: в Пыхья-Таллинне ждет покупателя нестандартная однокомнатная квартира

ФОТО: KV.EE

Квартира с модным интерьером находится в модном месте: в жилом комплексе Volta Loftid, пишет Postimees

Cветлая квартира с необычным дизайном площадью 32,5 квадратных метров находится в жилом комплексе Volta loftid. Находящаяся на втором этаже квартира не кажется маленькой благодаря продуманному дизайну интерьера.  

ФОТО: KV.EE

Неординарное жилище стало таковым из-за неординарного подхода к расстановке мебели и многофункциональных решений. Квартира состоит из прихожей, комнаты, кухни, ванной и балкона. На крыше дома есть терраса для общего пользования, а в гараже - парковка для велосипедов. Вся изображенная на фотографиях мебель включена в цену. 

ФОТО: KV.EE

Если вам понравилась квартира, вы можете ознакомиться с подробностями на странице портала недвижимости KV.EE

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