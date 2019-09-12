Галерея: жители Нымме возмущены небрежностью чиновников

Жители улиц Хыберебане, Синиребане и Пийбри, расположенных рядом с Валдаку, недовольны тем, что новый крематорий строится рядом с их домами. По словам застройщика, здание крематория будет находится в 190 метрах от ближайшего жилища и в 320 метрах от детского сада. Жители утверждают, что расстояние намного меньше.

Во-вторых, чиновников заподозрили в тайном ведении дел. В официальном объявлении, опубликованном ранее в этом году, даже не упоминалось о строительстве обычного здания и крематория. На рисунке ниже можно увидеть уведомление, опубликованное в Nõmme Mõnused и Eesti Päevaleht, с уточнением условий проектирования и подтверждением того, что в заявку не входит предложение о существенном изменении детальной планировки. Любой, кто сможет прочитать здесь объявление о плане создания крематория, может с уверенностью подать заявку на телешоу «Битва экстрасенсов».

Для того, чтобы вычитать в официальном уведомлении, что собираются строить крематорий, нужно было обладать экстрасенсорными способностями. ФОТО: Nõmme Sõnumid

Начинается все очень эмоционально. «Оттуда придет смерть. Наши дети не простят нас, если мы позволим построить там крематорий», - сказал один местный житель. «Когда стали строить приют для животных, нам сказали, что он не воняет и собаки не лают. Мы, дураки, верили и теперь мы страдаем от вони и слышим лай », - сказал другой житель улицы Синиребане.

«Теперь мы знаем, что каждые два часа рядом с нашими домами кого-то кладут в печь», - вздохнул третий. Объяснение, что крематорий открыт только в будние дни и в рабочее время, никого не утешило.

Однако, прежде всего, люди возмущены тем, что с ними честно и публично не поговорили с самого начала. После часа эмоциональной беседы заместитель Ныммеского старейшины Кармо Кури признает, что коммуникация могла быть и лучше. В то же время он и директор службы детальных планировок Департамента городского планирования Арво Риккинен указывают на то, что нельзя быть уверенными, что знание что-то бы изменило. «В ходе производства могут быть выдвинуты любые возражения, и любые возражения должны быть рассмотрены и обсуждены. Это не значит, что их учтут. Так что, возможно, мы были бы в точно таком же положении, как сейчас», - сказал Риккинен.