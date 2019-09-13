Зачем иностранцы скупают эстонские мызы

Сейчас в открытой продаже находятся одиннадцать эстонских мыз по цене от 89 000 до 3,8 миллионов евро. Как правило, дешевые мызы либо требуют серьезных вложений в капитальный ремонт, либо они в хорошем состоянии, но очень маленькие по своим размерам - это так называемые "скотные мызы", то есть расположенные неподалеку от главного здания подсобные хозяйства. Дорогие - это настоящие дворцы, полностью реставрированные и использующиеся своими хозяевами не только или не столько для жизни, но и как место для бизнеса, который и является источником их дохода. .

За последние пять лет было продано пять мызных комплексов. Диапазон цен в этих случаях находился между 380 000 и 600 000 евро.

Покупатели из европейских стран

В настоящее время мызы покупают в основном иностранцы. Например, особняки в ценовом классе 500 000 – 600 000 евро приобретают наши северные соседи среднего возраста.

Но почему? Причина кроется в том, что в отличие от других европейских стран в Эстонии можно по разумной цене приобрести историю, стиль, архитектуру, большой земельный участок, на котором обычно располагается особняк и чистую нетронутую природу. Это же захватывает! К тому же для реставрации мызы можно получить государственную дотацию.

Мызы приобретаются главным образом для деловых целей: создания мест для ночлега и получения арендной платы за проведенные мероприятия. Некоторые покупатели приобретают мызу для себя и живут в доме, наслаждаясь статусом помещика.

Окружение тоже важно

Самой большой ценностью мызного комплекса считается окружающая среда. Очень важно, чтобы вокруг усадьбы не было не относящихся к ней жилых зданий и других построек. Например, нередко рядом с мызой находится многоквартирный дом советской эпохи или сама мыза стала частью бывшего колхоза.

Важно, чтобы к мызе вела асфальтированная дорога или хотя бы дорога с твердым покрытием.

Что касается уровня цен, то в случае совершенно уникального объекта в равной степени учитывается и рыночная стоимость, и эмоции, а также все другие ценности, включая предметы интерьера, которые охранились или привнесены в здание.