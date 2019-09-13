Фото: совсем не китайский дом на китайском курорте

Современный особняк площадью 328 квадратных метров находится прямо на берегу моря, в городе, который является популярным туристическим направлением для жителей Пекина и Тяньцзиня, съезжающихся сюда, чтобы насладиться летним отдыхом.

Расположенный в престижном месте в нескольких шагах от пляжа, этот объект позволяет без помех наслаждаться прекрасным видом на море. Архитекторы работали с уже имеющимся домом, преобразив его и создав совершенно новое пространство. Динамику фасаду придает большое количество стратегически расположенных окон, обеспечивающих естественное освещение и минимизирующих потребность в дополнительных энергозатратах.

ФОТО: hqroom.ru

Первый этаж дома полностью открыт и включает прихожую, кухню, столовую, библиотеку и просторную гостиную с видом на море. На втором уровне спроектированы четыре спальни, каждая из которых имеет свои особенности — либо захватывающий вид на море, либо балкон, либо безрамное угловое окно, открытое во внутренний двор.

ФОТО: hqroom.ru