Украинский футболист отправлял заработанные в России деньги армии своей страны

украинский футболист не афишировал свою деятельность. О том, что Михалик финансировал армию, стало известно уже после его ухода из «Локомотива» летом 2019 года. У него возник конфликт с фанатами «Волыни» из Луцка, которые негативно восприняли его приход в команду. Отношения удалось наладить, когда болельщики узнали о том, какую помощь Михалик оказывал армии.