Пт, 13.09.2019
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  • Украинский футболист отправлял заработанные в России деньги армии своей страны

Украинский футболист отправлял заработанные в России деньги армии своей страны

Тарас Михалик

ФОТО: Efrem Lukatsky / AP

Полузащитник Тарас Михалик помогал деньгами украинской армии, пока выступал за московский «Локомотив», сообщает Lenta.ru.

украинский футболист не афишировал свою деятельность. О том, что Михалик финансировал армию, стало известно уже после его ухода из «Локомотива» летом 2019 года. У него возник конфликт с фанатами «Волыни» из Луцка, которые негативно восприняли его приход в команду. Отношения удалось наладить, когда болельщики узнали о том, какую помощь Михалик оказывал армии.

Полузащитник выступал за «Локомотив» с 2013 по 2019 год. В составе «железнодорожников» игрок стал чемпионом России и три раза выиграл национальный Кубок. На родине Михалик играл за киевское «Динамо», с которым дважды выигрывал национальное первенство.

За национальную сборную Михалик выступал до 2012 года. Он успел провести 30 матчей.

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