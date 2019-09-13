В убийстве женщины в Вильяндимаа подозревают отца семейства, живущего по соседству

В понедельник Вильяндимаа испытал настоящий шок: числившуюся в течение 14 дней пропавшей 35-летнюю Юлле нашли убитой в озере волости Мульги, в 50 километров от места ее исчезновения.

Предполагаемым убийцей, по данным Postimees, является 30-летний Райдо, которого задержали в среду вечером в ходе полицейской операции. У подозреваемого имеется недвижимость неподалеку от дома Юлле. Именно там Юлле видели в последний раз живой, когда она входила с хозяином во двор его дома.

27 августа после обеда Юлле вышла из автобуса в деревне Вейсъярве и направилась в сторону дома. В какой-то момент, по словам очевидцев, она остановилась у дома Райдо, о чем-то поговорила с хозяином и пошла за ним во двор. После этого Юлле больше никто не видел, а ее телефон был отключен.

Знакомые в недоумении

Почему такое страшное преступление было совершено, выяснит следствие, но знакомые человека, задержанного в качестве подозреваемого, ошарашены происходящим. Райдо принадлежит фирма, занимающаяся лесным хозяйством, экономические отчеты о деятельности которой в Коммерческий регистр не представлены. По словам знакомых, в последнее время Райдо работал арбористом и перебивался случайными заработками. Известно, что в прошлом у него были серьезные финансовые трудности, поэтому он пару раз брал в разных фирмах быстрые кредиты, испытывая проблемы с их возвратом. В уголовном порядке его не наказывали, а в Регистре наказаний, кроме нескольких дорожных штрафов, данных о крупных нарушениях у него нет.

Близкие к Райдо люди шокированы новостью, поскольку, по их словам, он является отличным и заботливым отцом семейства, растит маленького сына. «Он не употреблял алкоголь, и когда я встречался с ним на днях рождения, он всегда был очень вежливым, выглядел солидным человеком. Невероятно, в это невозможно поверить», - отреагировал человек, входящий в близкий круг подозреваемого, когда услышал, что тот задержан по подозрению в убийстве Юлле.

Все знакомые с ним люди в унисон говорят, что это тихий, приятный человек. Несколько лет назад Райдо работал охранником в нескольких пярнуских ночных клубах. По словам Оливера, работавшего вместе с ним в ночном клубе Sunset, расположенном на пярнуском пляже, Райдо очень вежливый и дружелюбный человек, с которым не было никаких проблем.

В 2011 году Райдо служил в Куперьяновском пехотном батальоне. Его сослуживцы тоже вспоминают его, как приятного и доброго человека. «Он был скорее незаметным, но ничто не указывало на то, что он может совершить такое», - сказал Postimees один из сослуживцев Райдо. И в течение всей срочной службы у него не возникло ни единой проблемы, он не проявлял никакой агрессии.

Детали не разглашаются

По словам старшего прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Тоомаса Лийва, в ближайшее время прокуратура будет будет ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого: «В ходе следствия будут установлены точная причина смерти потерпевшей, предшествовавшие убийству события и другая необходимая информация. На данный момент он допрошен в качестве подозреваемого. Совершено убийство, то есть тяжкое преступление против личности, также значительно поколеблено ощущение безопасности у местных жителей».

Руководитель Вильяндиского отдела полиции Маргус Сассь сказал, что речь идет о редком случае, когда в одной из самых безопасных деревень южной Эстонии посреди бела дня шедшая домой женщина стала жертвой такого тяжкого преступления: «Сейчас мы можем сказать, что жертва была выбрана неслучайно, преступление совершено по личным мотивам. Для нас с самого начала было важно как можно быстрее раскрыть это преступление и вернуть чувство безопасности обществу, для полиции это крайне важно».

За убийство суд может приговорить к тюремному заключению на срок от шести до 15 лет. Следствием руководит Лыунаская окружная прокуратура.