В убийстве женщины в Вильяндимаа подозревают соседского отца семейства

Предполагаемого убийцу 35-летней Юлле поймали позавчера вечером в Пярнумаа в ходе полицейской операции, пишет Postimees.
В понедельник Вильяндимаа испытал настоящий шок – числившуюся в течение 14 дней пропавшей 35-летнюю Юлле нашли убитой в озере волости Мульги, в 50 километров от места ее исчезновения.
Предполагаемым убийцей, по данным Postimees, является 30-летний Райдо, которого задержали в среду вечером в ходе полицейской операции. У подозреваемого имеется недвижимость неподалеку от дома Юлле. Именно там Юлле видели в последний раз живой, когда она входила с хозяином во двор частного дома.
27 августа после обеда Юлле вышла из автобуса в деревне Вейсъярве и направилась в сторону дома. В какой-то момент, по словам очевидцев, она остановилась у дома Райдо, о чем-то поговорила с хозяином и пошла за ним во двор. После этого Юлле больше никто не видел, а ее телефон был отключен.
Знакомые в недоумении
Почему такое страшное преступление было совершено, выяснит следствие, но знакомые человека, задержанного в качестве подозреваемого, ошарашены происходящим. Райдо принадлежит фирма, занимающаяся лесным хозяйством, экономические отчеты о деятельности которой в Коммерческий регистр не представлены. По словам знакомых, сейчас Райдо работал арбористом и выполнял случайные работы. Известно, что в прошлом у него были серьезные финансовые трудности, а потому он пару раз брал у разных фирм быстрые кредиты, испытывая проблемы с их возвратом. В уголовном порядке его не наказывали, а в Регистре наказаний кроме нескольких дорожных штрафов данных о крупных нарушениях у него нет.
Близкие к Райдо люди шокированы новостью, поскольку, по их словам, он является отличным и заботливым отцом семейства, женат и растит маленького сына. «Он не употреблял алкоголь и всякий раз, когда я встречался с ним на днях рождения, он был очень солидным и вежливым. Невероятно, в это невозможно поверить», - отреагировал входящий в семейный круг подозреваемого мужчина, когда услышал, что Райдо задержан по подозрению в убийстве Юлле.
Все знакомые с ним люди в унисон говорят, что это тихий, но приятный человек. Несколько лет назад Райдо работал охранником в нескольких пярнуских ночных клубах. По словам работавшего вместе с ним в ночном клубе Sunset, расположенном на пярнуском пляже, Оливера, он очень корректный и дружелюбный человек, с которым не было никаких проблем.
В 2011 году Райдо служил в Куперьяновском пехотном батальоне. Его сослуживцы тоже вспоминают его, как конкретного и доброго человека. «Он был скорее незаметным, но ничто не указывало на то, что он может совершить такое», - сказал Postimees один из сослуживцев Райдо. И в течение всей срочной службы у него не возникло ни единой проблемы, он не проявлял никакой агрессии.
Детали не разглашают
По словам старшего прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Тоомаса Лийва, в ближайшее время прокуратура потребует у суда арестовать подозреваемого: «В ходе следствия будет установлена точная причина смерти потерпевшей, предшествовавшие убийству события и другая необходимая информация. На данный момент он допрошен в качестве подозреваемого. Совершено убийство, то есть тяжкое преступление против личности, в ходе которого другой человек был лишен жизни, а также значительно поколеблено ощущение безопасности у местных жителей».
Руководитель Вильяндиского отдела полиции Маргус Сассь сказал, что речь идет о редком случае, когда в одной из самых безопасных деревень южной Эстонии посреди бела дня шедшая домой женщина стала жертвой такого тяжкого преступления: «Сейчас мы можем сказать, что жертва была выбрана неслучайно, преступление совершено по личным мотивам. Для нас с самого начала было важно как можно быстрее раскрыть это преступление и вернуть чувство безопасности обществу, для полиции это крайне важно».
За убийство суд может приговорить к тюремному заключению на срок от шести до 15 лет. Следствием руководит Лыунаская окружная прокуратура.
Труп Юлле нашли случайно на озере волости Мульги, куда люди ходят крайне редко. Как Юлле умерла, полиция не раскрывает в интересах следствия. По словам вильяндиского руководителя полиции Сасся, убийца сделал все для того, чтобы скрыть свое страшное деяние: «Это типичная история убийство, когда убийца скрыл следы на природе, чтобы его не поймали».