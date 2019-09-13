Пт, 13.09.2019
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УЕФА придумал название для нового футбольного еврокубка

FILE PHOTO: The UEFA logo is seen before the draw ceremony for the 2016/2017 Champions League Cup soccer competition at Monaco's Grimaldi Forum in Monaco, August 25, 2016. REUTERS/Eric Gaillard/File Photo

ФОТО: ERIC GAILLARD/REUTERS

Новый клубный турнир под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получит название "Лига конференций", сообщает Newsru.com

Такой выбор сделала комиссия УЕФА, в сферу ответственности которой входит этот вопрос.

Это будет третий по значимости еврокубок после Лиги чемпионов и Лиги Европы, он должен стартовать с сезона-2021/22.

О создании нового турнира в цикле 2021-2024 годов было объявлено в декабре прошлого года, тогда он получил рабочее название UEL2 (UEFA Europa League 2).

Новый еврокубок создан специально для команд с 16-го по 55-е места в рейтинге стран УЕФА. Эстония на данный момент занимает 51-ю строчку данного табеля о рангах.

Соревнования будут проводиться по той же схеме, что Лига чемпионов и Лига Европы. На групповом этапе выступят 32 команды, разделенные на восемь групп, а плей-офф будет проводиться с 1/8 финала. Победитель получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.

C 1971 года под эгидой УЕФА проводилось именно три еврокубковых турнира - Кубок чемпионов (позднее - Лига чемпионов), Кубок УЕФА (ставший Лигой Европы) и Кубок обладателей кубков, который был упразднен в 1999 году.

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