УЕФА придумал название для нового футбольного еврокубка

Такой выбор сделала комиссия УЕФА, в сферу ответственности которой входит этот вопрос.

Это будет третий по значимости еврокубок после Лиги чемпионов и Лиги Европы, он должен стартовать с сезона-2021/22.

О создании нового турнира в цикле 2021-2024 годов было объявлено в декабре прошлого года, тогда он получил рабочее название UEL2 (UEFA Europa League 2).

Новый еврокубок создан специально для команд с 16-го по 55-е места в рейтинге стран УЕФА. Эстония на данный момент занимает 51-ю строчку данного табеля о рангах.

Соревнования будут проводиться по той же схеме, что Лига чемпионов и Лига Европы. На групповом этапе выступят 32 команды, разделенные на восемь групп, а плей-офф будет проводиться с 1/8 финала. Победитель получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.