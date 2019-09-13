Заказанное Вестербака исследование: строительство туннеля принесет Эстонии десятки миллиардов

Согласно исследованию, проведенному финской фирмой Taloustutkimus по заказу предприятия Питера Вестербака Finest Bay Area, строительство и последующее использования туннеля Таллинн — Хельсинки к 2050 году принесет экономике двух государств около 300 миллиардов евро, 47 из которых придутся на долю Эстонии.

По словам сотрудника Taloustutkimus Паси Холма, строительства туннеля в период с 2021 по 2025 год дополнительно принесет ВВП страны 600 млн евро в год, то есть 2,5 процента ВВП Эстонии. Для Финляндии этот показатель составил бы 2,4 млрд евро, что равно 1,1 процента ВВП страны.

Дополнительные денежные вливания возникли бы благодаря строительству туннеля и возведению необходимых для реализации этого проекта жилых и офисных площадей. Также это привело бы к росту стоимости недвижимости и возникновению синергии между двумя столицами. Согласно видению Питера Вестербака, по обеим сторонам туннеля, а также на искусственном острове, который появится в ходе строительства, могла бы сформироваться современная жилая среда, которая может привлечь новых жителей.

В то же время прогноз Вестербака относительно возможного числа пассажиров поезда более чем в два раза превышает значения, обозначенные в исследовании FinEst Link. По оценке Taloustutkimus, в 2040 году на курсирующем между двух столиц поезде будет совершено почти 52 млн поездок.

По оценке Паси Холма, из-за стоимости недвижимости и более дорогого уровня жизни в Эстонию могут перебраться около 20 000 финнов, но работать они будут по-прежнему в Финляндии. Согласно данным исследования, около трети работающих в Финляндии эстонцев вернутся в Эстонию, но из-за серьезной разницы в уровне зарплат они продолжат работать в Финляндии.

Согласно планам Finest Bay Area, годовой билет на поезд будет стоить 2499 евро. Поездка в один конец обойдется в 50 евро.

По словам Пси Холма в период строительства туннеля (2021-2025 гг.) экономика Эстонии будет ежегодно получать дополнительные 600 млн евро. К такому выводу исследователи пришли при изучении ситуации с Эресуннским мостом, связавшим столицу Дании Копенгаген и шведский город Мальме. Строительство моста привело к росту экономических показателей шведского города.

Эстонский экономический аналитик и советник президента по экономике Хейдо Витсур не захотел подробно комментировать результаты исследования. «Мне не совсем понятен выбор исходных данных. Эресуннский мост связывает не Данию с Швецией, а Северную Европу с Европой. Здесь нельзя проводить паралеллели, поскольку слишком много отличий с точки зрения географии, демографии и экономических показателей», - сказал он.

Витсур не захотел комментировать возможный экономический рост, но критически отнесся к прогнозируемому числу пассажиров. «Я не понимаю, с какой стати люди будут так активно ездить. Проект имел бы смысл, если бы речь о большом количестве пассажиров, но сейчас я их не вижу», - сказал эксперт.

Предприниматель и создатель нескольких успешных стартапов Аллан Мартинсон не сомневается в положительном влиянии появлении туннеля. «Снимаю шляпу перед Вестербака. Если туннель появится, то положительное влияние будет куда сильнее, чем думают люди. Появится уникальный город-близнец», - сказал он.