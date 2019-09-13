Шнобелевская премия-2019. ФОТО: BRIAN SNYDER / REUTERS

Оказывается, если намагнитить мертвых тараканов, то они значительно дольше сохраняют магнитные свойства, чем живые насекомые.

К такому удивительному выводу пришла целая международная команда ученых из шести стран - Сингапура, Китая, Австралии, Польши, США и Болгарии.

Неудивительно, что написанная по итогам этого увлекательного исследования научная работа «Биомагнетические характеристики живых американских тараканов», была удостоена Шнобелевской премии 2019 года в номинации «Биология».

Очередная, 29-я по счёту, церемония вручения шуточной награды прошла вечером в четверг в Гарвардском университете, в театре Сандерса.

Ее лауреатами, как всегда, стали десять самых странных и необычных научных работ с забавными названиями и неочевидным практическим применением. Исследования, которые, как написано в уставе премии, «заставляют вас сначала улыбнуться, а потом задуматься».

При этом вручают премию настоящие нобелевские лауреаты. В этом году это были Эрик Маскин, в 2007 году получивший «Нобеля» по экономике, Рич Робертс (1993, медицина и физиология) и Джером Фридман (1990, физика).

Учредитель награды - редактор журнала AIR («Анналы невероятных исследований») и бессменный ведущий церемонии вручения «Шнобеля» Марк Абрахамс - каждый год превращает награждение в комедийное шоу с элементами абсурда на заданную тему. Тема этого года была заявлена как «Привычки».

Соответствующим образом выглядел и сам трофей, вручаемый лауреатам: в незамысловатой художественной инсталляции можно разглядеть кофейный стаканчик, упаковку жвачки, сигарету, зубную щетку и еще несколько предметов, символизирующих те или иные привычки.

К нему прилагались диплом и денежный приз - 10 триллионов долларов. Правда, доллары были зимбабвийскими и выдавались одной бумажкой (на момент выпуска банкноты ее рыночная стоимость составляла примерно 40 центов США).

Новые лауреаты

В номинации «Физика» премию получило исследование о том, почему (а главное - как!) вомбаты какают кубиками.

Среди многочисленных авторов этой международной работы оказалась пара ученых из Тайваня, которые стали лауреатами Шнобелевской премии второй раз - впервые за почти 30-летнюю историю награды.

Своего первого «Шнобеля» Патрисия Ян и Дэвид Ху получили в 2015 году за исследование, доказавшее, что продолжительность мочеиспускания у всех млекопитающих примерно одинакова и составляет примерно 21 секунду.

Премию по медицине получил итальянец Сильвано Галос, доказавший, что употребление в пищу пиццы помогает сохранить здоровье и снизить риск смерти от рака пищеварительных органов - но только в том случае если пицца эта приготовлена в Италии.

В номинация «Экономика» победу одержали ученые из Нидерландов, изучавшие валюту разных стран в поисках ответа на вопрос - банкноты какого государства лучше всего переносят болезнетворные бактерии. Выяснилось, что самые грязные - в прямом смысле слова - бумажные деньги ходят в Румынии.

Премию в области медицинского образования получило исследование, рассказывающее, как обучать студентов-медиков при помощи звуковых сигналов, которыми обычно тренируют собак - вроде цоканья языком. Статья так и называется: «Тренировка условного рефлекса при проведении ортопедических операций».

Особый смех в зале вызвало объявление лауреата по анатомии. Французские исследователи изучили «температурную асимметрию мошонки у обнаженных и одетых людей». Выяснилось, что левое яичко обычно теплее, чем правое - но только если на мужчине есть одежда.

Премия в области инженерного дела досталась иранскому ученому Иману Фарабахшу, запатентовавшему аппарат для смены подгузников.

В номинации «Химия» Шнобелевская премия досталась японскому профессору, подсчитавшему объем слюны, ежедневно выделяемый средним пятилетним ребенком. Как рассказал сам ученый, эксперимент он ставил на своих детях: взвешивал бананы, давал их тщательно разжевать трем своим сыновьям - и взвешивал пережеванную массу заново. Выяснилось, что за сутки пятилетний ребенок выделяет примерно пол-литра слюны.

И, наконец, премия мира досталась команде ученых из Британии и Сингапура за попытку измерить количество удовольствия, получаемое человеком, когда ему удается почесать зудящее место.