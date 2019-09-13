Пт, 13.09.2019
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  • Опубликован полный список стран, граждане которых смогут ездить в Петербург по э-визе

Опубликован полный список стран, граждане которых смогут ездить в Петербург по э-визе

Санкт-Петербург

ФОТО: Alexey Popov / PantherMedia / Alexey Popov

В четверг вечером на сайте правительства РФ был опубликован список 53 стран, граждане которых получат право оформлять визы в форме электронных документов.

Вчера днем стало известно о том, что граждане 53 стран, включая все государства ЕС, смогут осуществлять въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации через погранпункты, расположенные на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, на основании обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронных документов, напоминает Rus.ERR.

Помимо стран ЕС в перечне есть, например, Индонезия, Иран, Корейская Народно-Демократическая Республика, Саудовская Аравия, Япония. При этом в списке не значится Великобритания, выход которой из ЕС намечен на 31 октября.

Электронную визу можно будет оформить на сайте МИД РФ за четыре дня до въезда в страну, она будет действовать не больше восьми суток пребывания иностранца в России (общий срок действия - 30 дней).

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