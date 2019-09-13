Опубликован полный список стран, граждане которых смогут ездить в Петербург по э-визе

Вчера днем стало известно о том, что граждане 53 стран, включая все государства ЕС, смогут осуществлять въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации через погранпункты, расположенные на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, на основании обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронных документов, напоминает Rus.ERR.

Помимо стран ЕС в перечне есть, например, Индонезия, Иран, Корейская Народно-Демократическая Республика, Саудовская Аравия, Япония. При этом в списке не значится Великобритания, выход которой из ЕС намечен на 31 октября.