Опубликован полный список стран, граждане которых смогут ездить в Петербург по э-визе

В четверг вечером на сайте правительства РФ был опубликован список 53 стран, граждане которых получат право оформлять визы в форме электронных документов.
Вчера днем стало известно о том, что граждане 53 стран, включая все государства ЕС, смогут осуществлять въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации через погранпункты, расположенные на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, на основании обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронных документов, напоминает Rus.ERR.
Помимо стран ЕС в перечне есть, например, Индонезия, Иран, Корейская Народно-Демократическая Республика, Саудовская Аравия, Япония. При этом в списке не значится Великобритания, выход которой из ЕС намечен на 31 октября.
Электронную визу можно будет оформить на сайте МИД РФ за четыре дня до въезда в страну, она будет действовать не больше восьми суток пребывания иностранца в России (общий срок действия - 30 дней).