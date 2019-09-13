Легендарная чемпионка мира и многодетная мать решила возобновить теннисную карьеру

Экс-первая ракетка мира и четырехкратная чемпионка «Больших шлемов», мать троих детей бельгийка Ким Клийстерс сообщила, что в 2020 году вернется в профессиональный теннис, сообщает Sports.ru.
«Чего я на самом деле хочу от жизни? Последние семь лет я была мамой на полную ставку, и мне это очень нравится. Правда.
Но еще мне нравилось быть профессиональной теннисисткой. И если честно, я скучаю по этому чувству.
А что если попробовать совместить? Смогу ли я быть любящей мамой троих детей и показывать свой максимум на корте?
Давайте это сделаем. Давайте вернемся еще раз. Увидимся в 2020-м», – сказала 36-летняя теннисистка.
Клийстерс уже возвращалась в тур в 2009-м после рождения дочери Джады. Он выиграла три «Больших шлема», снова стала №1 рейтинга, в сентябре 2012-го снова ушла и родила еще двоих детей.