Пт, 13.09.2019
Cегодня в Эстонии очень хорошо быть молодым. Майлис Репс

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Шотландию за 42 евро!

Замок Аркарт в Шотландии.

ФОТО: RUSSELL CHEYNE/REUTERS

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.

Туда-обратно из Таллинна в Берлин начиная с 30 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Гавану начиная с 449 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Тринидад и Тобаго начиная с 479 евро

Туда-обратно из Таллинна на Мальдивские острова начиная с 508 евро

Туда-обратно из Таллинна на Андаманские острова начиная с 531 евро

Туда-обратно из Таллинна в Бангкок начиная с 1127 евро

Туда-обратно из Таллинна в Шотландию начиная с 42 евро

Туда-обратно из Таллинна в Стокгольм начиная с 45 евро

Туда-обратно из Таллинна в Ирландию начиная с 75 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Исландию начиная со 170 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Азорские острова начиная с 253 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Чили начиная с 624 евро

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