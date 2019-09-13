Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Шотландию за 42 евро!

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.
Туда-обратно из Таллинна в Берлин начиная с 30 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Гавану начиная с 449 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Тринидад и Тобаго начиная с 479 евро
Туда-обратно из Таллинна на Мальдивские острова начиная с 508 евро
Туда-обратно из Таллинна на Андаманские острова начиная с 531 евро
Туда-обратно из Таллинна в Бангкок начиная с 1127 евро
Туда-обратно из Таллинна в Шотландию начиная с 42 евро
Туда-обратно из Таллинна в Стокгольм начиная с 45 евро
Туда-обратно из Таллинна в Ирландию начиная с 75 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Исландию начиная со 170 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Азорские острова начиная с 253 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Чили начиная с 624 евро