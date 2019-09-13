Эксперт: почему количество новых квартир в Таллинне и Харьюмаа сокращается

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман считает, что за снижением предложений стоит несколько причин. «Одно время казалось, что на рынке появляется слишком много новостроек, и банки стали финансировать только застройщиков, имеющих проверенную и надежную репутацию, при этом так называемые бабочки-однодневки сразу же выпроваживались из банковских офисов. Во-вторых, многие застройщики стали проявлять заметно бόльшую осмотрительность относительно будущего, и теперь они семь раз отмеряют, прежде чем приступить к строительству. В-третьих, активный спрос на новые квартиры по-прежнему высок, о чем свидетельствует тот факт, что 80 процентов квартир продается еще на стадии проекта», – заметил Сооман.