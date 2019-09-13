Эксперт: почему количество новых квартир в Таллинне и Харьюмаа сокращается

По состоянию на начало сентября в Таллинне и Харьюмаа на продажу было выставлено 2 300 новых квартир, при этом в самом начале лета выбор можно было сделать из более чем 2 700 единиц нового жилья в многоквартирных домах.
Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман считает, что за снижением предложений стоит несколько причин. «Одно время казалось, что на рынке появляется слишком много новостроек, и банки стали финансировать только застройщиков, имеющих проверенную и надежную репутацию, при этом так называемые бабочки-однодневки сразу же выпроваживались из банковских офисов. Во-вторых, многие застройщики стали проявлять заметно бόльшую осмотрительность относительно будущего, и теперь они семь раз отмеряют, прежде чем приступить к строительству. В-третьих, активный спрос на новые квартиры по-прежнему высок, о чем свидетельствует тот факт, что 80 процентов квартир продается еще на стадии проекта», – заметил Сооман.
«С учетом всего вышеизложенного становится понятно, почему стоимость новых квартир постоянно растет. Если дожидаться окончания строительства дома, то зачастую приходится платить на 10–15% больше. Более того, в конце строительства в продаже остаются либо самые роскошные и дорогие, либо квартиры с наиболее неудачной планировкой», – подытожил он.