Керсти Кальюлайд: давайте не будем забывать, что Крым все еще оккупирован

"Мы должны не забывать, что это (освобождение украинцев) только первый шаг - впереди марафон в 42 км. Это было непросто. И где-то политическая элита поймет, что мы уже ближе, но давайте не будем забывать, что Крым еще оккупированный. Этот вопрос необходимо решать и на это нужно стратегическое терпение", - сказала она, выступая на 16-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в пятницу в Киеве.