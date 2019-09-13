Керсти Кальюлайд: давайте не будем забывать, что Крым все еще оккупирован

Выступая на 16-й Ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), президент Эстонии Керсти Кальюлайд приветствовала освобождение удерживаемых украинцев, но призвала не забывать об оккупированном Россией Крыме.
"Мы должны не забывать, что это (освобождение украинцев) только первый шаг - впереди марафон в 42 км. Это было непросто. И где-то политическая элита поймет, что мы уже ближе, но давайте не будем забывать, что Крым еще оккупированный. Этот вопрос необходимо решать и на это нужно стратегическое терпение", - сказала она, выступая на 16-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в пятницу в Киеве.
Напомним, что президент Керсти Кальюлайд с четверга по пятницу находится с рабочим визитом в Киеве, где она встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и спикером парламента Дмитрием Разумковым, а также выступит на форуме «Ялтинская европейская стратегия».
На Ялтинской европейской стратегии (YES) в 16-й раз соберутся политики, дипломаты, предприниматели и активисты гражданского общества из нескольких десятков стран, чтобы обсудить будущее Украины. Наряду с выступлением президент вместе с Ювалем Ноем Харари и членом Европейской счетной палаты Юханом Партсом примет участие в панельной дискуссии, посвященной роли государства в создании равных возможностей, а также в беседе с украинскими школьниками.