Фанаты «ПСЖ» пригрозили бойкотировать матчи из-за Неймара

По сведениям источника, руководство парижского клуба провело встречу с фанатами, но не сумело смягчить ситуацию. Ультрас угрожают вывесить нелицеприятные баннеры, направленные против Неймара, уже на ближайшей игре чемпионата Франции со «Страсбургом» 14 сентября, где Неймар впервые в новом сезоне выйдет на поле после травмы.

Тем не менее руководство «ПСЖ» не останавливает попыток договориться с болельщиками команды, которые грозятся бойкотировать не только матч Лиги 1, но и встречу с мадридским «Реалом» в рамках 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Эта игра состоится 18 сентября. Минувшим летом бразилец признавался, что хочет вернуться в «Барселону», но сделка в итоге не состоялась.