Пт, 13.09.2019
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  • Фанаты «ПСЖ» пригрозили бойкотировать матчи из-за Неймара

Фанаты «ПСЖ» пригрозили бойкотировать матчи из-за Неймара

Неймар.

ФОТО: Francois Mori / AP

Болельщики «Пари Сен-Жермен» по-прежнему настроены агрессивно по отношению к скандальному форварду команды Неймару, сообщает Championat.com.

По сведениям источника, руководство парижского клуба провело встречу с фанатами, но не сумело смягчить ситуацию. Ультрас угрожают вывесить нелицеприятные баннеры, направленные против Неймара, уже на ближайшей игре чемпионата Франции со «Страсбургом» 14 сентября, где Неймар впервые в новом сезоне выйдет на поле после травмы.

Тем не менее руководство «ПСЖ» не останавливает попыток договориться с болельщиками команды, которые грозятся бойкотировать не только матч Лиги 1, но и встречу с мадридским «Реалом» в рамках 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Эта игра состоится 18 сентября. Минувшим летом бразилец признавался, что хочет вернуться в «Барселону», но сделка в итоге не состоялась.

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