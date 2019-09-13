Вблизи границ Латвии начинаются крупные военные учения России и Белоруссии

Как сообщает агентство "Интерфакс", учения пройдут под руководством командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковника Александра Журавлева и начальника Генерального штаба Вооруженных сил - первого заместителя министра обороны Белоруссии генерал-майора Олега Белоконева.

"В учениях принимает участие порядка 12 тыс. военнослужащих, до 950 единиц боевой техники, оно завершится 19 сентября", - сообщили в пресс-службе ЗВО.

Мероприятия будут проходить в два этапа, в ходе которых командиры спланируют применение войск, а затем участники учений проведут поиск и уничтожение незаконных вооруженных формирований условного противника, а также диверсионных подразделений. Также в ходе учений будет отработаны приемы ведения оборонительных действий.

В сентябре 2017 года совместные учения военных России и Белоруссии назывались "Запад-2017". В маневрах были задействованы шесть полигонов Белоруссии (Лепельский, Борисовский, Лосвидо, Осиповичский, Ружанский и Домановский), участок местности вблизи белорусского населенного пункта Дретунь, а также территории в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях России. В учениях приняли участие около 12,7 тыс. военных.