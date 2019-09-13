В Сигулде с тяжелым отравлением госпитализированы пять детсадовцев

Вчера центр получил информацию о пяти госпитализированных детях и начал эпидемиологическое расследование. Сегодня эксперты центра находятся в Сигулде.

Основные симптомы у заболевших детей - сильная диарея, почечная недостаточность и кишечное кровотечение. По словам Араи, случаи заболевания выявлены в нескольких городских учреждениях дошкольного образования. Точное количество представитель ЦПКЗ не назвала.

Руководитель отдела коммуникации Детской клинической больницы Вита Штейна подтвердила агентству BNS, что в больницу поступили пять детей из дошкольных учреждений Сигулды. Состояние трех детей тяжелое, двух - удовлетворительное. Четыре ребенка в настоящее время находятся в отделении интенсивной терапии, один проходит лечение в стационаре.

В настоящее время предполагается, что источником отравления стали продукты питания.

ЦПКЗ информировал о случаях отравления Продовольственно-ветеринарную службу (ПВС) и Службу неотложной медицинской помощи.

Также ведется сотрудничество с семейными врачами, которые помогают отслеживать ситуацию и выявлять другие случаи заболевания с похожими симптомами.

Представитель ПВС Илзе Мейстере сообщила, что служба также начала проверки и в ближайшее время предоставит комментарии об их результатах.

Как агентству BNS сообщила руководитель управления образования Сигулдского края Сандра Тукиша, пять случаев острых кишечных инфекций у детей выявлены в трех дошкольных учреждениях города. В одном детском саду заболели три ребенка, в двух - по одному.

«Пока неясно, что послужило источником инфекции - еда или несоблюдение требований гигиены. Все три детских сада обслуживает одно и то же предприятия общепита, но еда готовится в разных местах», - сказала Тукиша.