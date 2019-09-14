Улыбнитесь ,"Ситроены": Ожье и Лаппи лидируют на Ралли Турции

После схода Оття Тянака и неудачи Тьерри Нойвиля лидерство на Ралли Турции уже никому, судя по всему не отдадут два "Ситроена" Эсапекки Лаппи и Себастьяна Ожье.
Можно сказать, что Ожье и Лаппи идут вровень: перед последними спецучастками их разделяет только 0,2 секунды. Причем ралли - это не "Формула-1", здесь второй пилот первого пропускать по звонку сверху не будет. Поэтому завтра нас ждет борьба и Тянак, который прекратил борьбу, будет переживать за финна, для того чтобы его прямой конкурент Себ Ожье не получил 25 баллов за победу на ралли.
Третьим идет Андреас Миккельсен который с отставанием более 75 секунд за золото не поборется, а вот за бронзу ему предстоит схватка с Теэму Суниненом - норвежца и финна разделяют всего 9,8 секунды.