Улыбнитесь ,"Ситроены": Ожье и Лаппи лидируют на Ралли Турции

Можно сказать, что Ожье и Лаппи идут вровень: перед последними спецучастками их разделяет только 0,2 секунды. Причем ралли - это не "Формула-1", здесь второй пилот первого пропускать по звонку сверху не будет. Поэтому завтра нас ждет борьба и Тянак, который прекратил борьбу, будет переживать за финна, для того чтобы его прямой конкурент Себ Ожье не получил 25 баллов за победу на ралли.