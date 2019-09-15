Отть Тянак вернулся и выиграл спецучасток Ралли Турции

Однако Тянак не сложил оружие и принялся с самого начала своего утреннего заезда показывать, кто все-таки в доме хозяин. Вышло шикарно - Тянак опередил лидера Ралли Турции, Себастьяна Ожье более чем на три секунды. Конечно, это не повиляло на расклад сил в общем зачете уик-энда - лидируют все также Ожье, Лаппи и Андреас Миккельсен, но перед , где также будут разыграны очки, Тянак получил-таки необходимый запас уверенности в своих силах.