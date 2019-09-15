Ожье победил на Ралли Турции, Тянак выиграл Power Stage

Победа на немнгоо скрасила грустное выступление Тянака на турецких дорогах: с четверга по субботу Тянак боролся с техническими проблемами, но не смог их победить. К счастью, механики "Тойоты" сумели к утру последнего дня уик-энда настроить, а также починить машину. Уже утром Тянак выиграл спецучасток, а затем и пять баллов на Power Stage.