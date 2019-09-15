Вс, 15.09.2019
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Ожье победил на Ралли Турции, Тянак выиграл Power Stage

Грустное Ралли Турции для нашего Оття Тянака завершилось победой на Power Stage, принесшее спортсмену утешение в виде пяти зачетных баллов.

Победа на немнгоо скрасила грустное выступление Тянака на турецких дорогах: с четверга по субботу Тянак боролся с техническими проблемами, но не смог их победить. К счастью, механики "Тойоты" сумели к утру последнего дня уик-энда настроить, а также починить машину. Уже утром Тянак выиграл спецучасток, а затем и пять баллов на Power Stage.

В общем зачете стало интереснее: за три этапа до конца чемпионата отрыв Тянака от Ожье не выглядит таким уж солидным: достаточно одной серьезной ошибки и Тянак снова останется с носом...

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