Пять гениальных идей по применению в хозяйстве транспортных коробок

По утверждению директора по продажам и маркетингу DPD Eesti Янека Кивимурда, подход к выбору упаковки меняется с каждым годом: все больше интернет-магазинов отказываются от использования пластика и пленки, отдавая предпочтение материалам, которые возможно использовать повторно. Покупатели также все чаще обращают внимание на экологичность своей упаковки и посылок.

«Еще несколько лет назад на наших сортировочных линиях однозначно преобладала пластиковая упаковка, но постепенно она отходит на второй план, а тот пластик, что еще используется, часто бывает биоразлагаемым, – отметил Кивимурд. – Однозначно наименьший вред окружающей среде наносит упаковка из гофрокартона, поэтому очень радует, когда такие коробки используют повторно. Если коробка не порвалась и не помялась, то в ней вполне можно отправить посылку еще раз. Главное, чтобы на ней была правильная маркировка».

Позаботьтесь об окружающей среде дополнительно и воспользуйтесь оригинальными идеями DPD по применению использованных картонных коробок дома:

1. Смастерите для вашего котика домик, который не останется без внимания. Какая кошка устоит перед старой картонной коробкой? Ведь о нее можно точить когти, в ней можно прятаться, по ней можно лазить! Всего одна коробка, а сколько радости!

Интересные примеры дизайна кошачьих домиков можно увидеть ЗДЕСЬ.

2. Игра на ловкость для вашего питомца. Переверните коробку вверх дном и прорежьте несколько небольших отверстий сверху, а сбоку – одно большое отверстие для рук. Пусть ваш питомец пытается поймать палец, игрушку или лакомство, которые вы просовываете в маленькие отверстия.

Интересные примеры игр из картонной коробки ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

3. Картонная мебель. Сделайте своими руками игрушечную кухню для вашего малыша – просто распечатайте или нарисуйте на картонной коробке изображения плиты или другой кухонной мебели.

Несколько отличных примеров можно найти ЗДЕСЬ.

4. Сделайте из картона удобные разделители для ящика или шкафа – так вы не только найдете применение старой коробке, но и наведете идеальный порядок в своих вещах.