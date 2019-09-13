Британец потратил более 30 000 евро, чтобы оспорить штраф в размере 110 евро

В 2016 году мужчина разогнался на дороге до 35 миль в час (56 километров в час) при разрешенной скорости в 30 миль в час (48 километров в час). После поездки ему пришел штраф на 100 фунтов стерлингов (около 110 евро), однако водитель решил, что не будет его оплачивать.

Он заявил, что всегда соблюдает правила и никогда не нарушает скоростной режим, а штраф с камеры ему пришел потому что фиксирующее устройство было неисправно и некорректно считало скорость его автомобиля.

За три года судебных разбирательств мужчина потратил порядка 30 тысяч фунтов стерлингов (33 тысячи евро) из наследства своего сына. При этом суд по-прежнему настаивает, что штраф был выписан законно, поэтому водителю все же придется заплатить еще 100 фунтов за превышение скорости, пишет Motor.