Британец потратил более 30 000 евро, чтобы оспорить штраф в размере 110 евро

Британец три года пытается оспорить штраф на 100 фунтов (около 110 евро) за превышение скорости. За время судов он потратил уже 30 000 фунтов (около 33 000 евро), но все еще не добился отмены.
В 2016 году мужчина разогнался на дороге до 35 миль в час (56 километров в час) при разрешенной скорости в 30 миль в час (48 километров в час). После поездки ему пришел штраф на 100 фунтов стерлингов (около 110 евро), однако водитель решил, что не будет его оплачивать.
Он заявил, что всегда соблюдает правила и никогда не нарушает скоростной режим, а штраф с камеры ему пришел потому что фиксирующее устройство было неисправно и некорректно считало скорость его автомобиля.
За три года судебных разбирательств мужчина потратил порядка 30 тысяч фунтов стерлингов (33 тысячи евро) из наследства своего сына. При этом суд по-прежнему настаивает, что штраф был выписан законно, поэтому водителю все же придется заплатить еще 100 фунтов за превышение скорости, пишет Motor.
Мужчина говорит, что сожалеет о потраченных деньгах, и решился оспаривать штраф, поскольку думал, что это займет несколько дней и был уверен в своей правоте. Британская прокуратура объяснила Би-би-си, что процесс затянулся так надолго из-за того, что водитель постоянно предоставлял суду новые доказательства, поэтому пришлось затронуть и другие аспекты дела, которые должны были рассматриваться в другие даты.