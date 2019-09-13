Смотрите, какие детские имена были самыми популярными в Эстонии в августе

Зарегистрированы 18 пар близнецов, из них семь пар мальчиков, четыре пары девочек и семь смешанных пар. В Таллинне родилось 438, в Харьюмаа - 197, на Хийумаа - 11, в Ида-Вирумаа - 102, Йыгевамаа - 23, Ярвамаа - 31, Ляэнемаа - 21, Ляэне-Вирумаа - 62, Пыльвамаа - 31, Пярнумаа - 68, Рапламаа - 30, Сааремаа - 26, Тартумаа - 174, Валгамаа - 22, Вильяндимаа - 38 и Вырумаа - 31 ребенка.