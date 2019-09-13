Таллиннские власти премировали спортсменов 20 000 евро

Bице-мэр Вадим Белобровцев отметил, что этим летом наши спортсмены достигли замечательных результатов. «Несомненно, достижение столь высоких результатов требует упорства, целеустремленности и определенных жертв, - сказал вице-мэр. – Мы благодарим спортсменов не только за их достижения, но и за то, что они стали примером для многих других, в том числе начинающих спортсменов, благодаря своим успехам и ценностям».

Анника Кёстер и Кадри-Анн Ласс завоевали в составе сборной по баскетболу три на три серебряную медаль на состоявшихся в июне в Минске Европейских играх. Спортсменки получат от города премии размером в 1200 евро каждая, а их тренер Сийм Раудла – 600 евро. Эпп Мяэ завоевала в том же чемпионате бронзовую медаль в женской борьбе, она получит премию в 1400 евро, а ее тренеры Ахто Раска и Максим Молонов – по 300 евро.

На Европейских играх в Минске бронзовую медаль завоевал также Рауль Муст – в одиночном бадминтоне. Он получит премию от города размером 1400 евро, а его тренер Райнер Кальюмяэ – 600 евро. В Минске на соревнованиях по карате в категории до 75 кг бронзовую медаль завоевал Павел Артамонов, он также получит городскую премию 1400 евро, а его тренер Александр Зыков – 600 евро.

Тиммо Таммемяэ и Райн Сеэпыльд в командном ориентировании получили золото и стали чемпионами мира на прошедшем 28 июля ЧМ в Испании, в Ла Молина. Спортсмены получат премии размером 1400 евро, а их тренеры Пийбе Таммемяэ и Яри Томппо – по 600 евро. На этих же соревнованиях в составе женской сборной Пийбе Таммемяэ завоевала серебряную медаль, в качестве спортсменки она премирована 1000 евро, а ее тренер Сандер Линнус – 500 евро.

В классическом силовом троеборье Сийм Раст завоевал серебряную медаль в Швеции, на проходившем в Хельсингборге 15 июня чемпионате мира. Спортсмен получит городскую премию в 1000 евро, а его тренер Кайдо Леэсманн – 500 евро.

Кристелла Юркатамм и Янек Ыйглане завоевали золотую медаль в командном чемпионате по легкоатлетическому многоборью в составе сборной Эстонии и стали чемпионами Европы на ЧЕ, прошедшем 7 июля в Луцке на Украине. Спортсмены получат по 1400 евро, а их тренеры Арт Арвисто и Андрей Назаров – по 600 евро.