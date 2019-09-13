Ратас: ради грядущих поколений мы обязаны уменьшить влияние человека на экологию

Премьер-министр отметил, что для того, чтобы общество и экономика могли достичь климатической нейтральности, помимо подсчетов и анализов необходима также широкая дискуссия по существу вопроса. «Мы все должны идти в ногу с прогрессом. Поэтому нам нужны понимание, поддержка, договоренности и планирование, чтобы у людей, регионов, секторов и различных частей общества появилось достаточно уверенности в том, что мы справимся», - подчеркнул премьер-министр.

«У Эстонии уже есть позитивный опыт переориентации своей экономики и проведения фундаментальных изменений. Наше общество динамично и изобретательно. Мы многое выиграли от цифрового переворота, наш образ мышления помог нам привлечь инвестиции, создать рабочие места и экспортные возможности, - сказал Ратас. – Все это дает нам возможность двигаться дальше и активно развивать ориентированные на будущее решения. Естественно, заботясь при этом об окружающей среде и бережно относясь к ресурсам. Многие новаторские идеи в этой области – это результат мыслительной и опытно-конструкторской деятельности наших ученых, о чем мы услышим и на сегодняшней конференции».

В самых больших изменениях и модернизации, по словам Ратаса, нуждаются эстонская энергетика и транспорт. «Столпом отечественного производства электроэнергии был сланец, который, если и дальше использовать его привычным способом, утратит конкурентоспособность в мире, где все больше заботятся о климате. Переход на другие виды ресурсов неизбежен, но он возможен только постепенно и с привлечением к диалогу всех заинтересованных сторон. Для выполнения целей по борьбе с изменениями климата мы должны решить также социальные и экономические вопросы», - сказал премьер-министр.

В своей речи Ратас подчеркнул ведущую роль Европейского союза и его членов во всемирной дискуссии о борьбе с изменениями климата. «У стран Европы есть воля и возможности для того, чтобы значительно снизить выбросы парниковых газов и перейти на климатически нейтральную модель экономики. Эти решения не только разумны, но и крайне необходимы и идут в ногу с другими крупными изменениями в нашей экономической среде, такими, как автоматизация, цифровизация, а также развитие искусственного интеллекта», - сказал премьер-министр.