Google выплатит Франции почти миллиард евро по делу о мошенничестве

Следователи отмечали, что Google выплачивал недостаточно налогов в большинстве европейских стран, благодаря лазейке в международном налоговом праве. Компания могла проводить основную часть продаж через Ирландию, где у Google находится штаб-квартира, сообщает Reuters.

"12 сентября 2019 года председатель верховного суда Парижа одобрил соглашение между финансовой прокуратурой республики и компаниями Google и Google Ireland Ltd, которое касается дела об уклонения от уплаты налогов, - говорится в сообщении французской финансовой прокуратуры. - Согласно этому соглашению Google и Google Ireland Ltd обязуются выплатить штраф в размере 500 млн евро".

Еще 465 млн евро Google выплатит как ранее не уплаченные налоги. По словам адвоката американской компании Антонина Леви, это позволит урегулировать дело о мошенничестве.

Расследование в отношении Google во Франции было открыто в 2015 году в связи с жалобой Регионального управления общественных финансов столичного региона Иль-де-Франс, которая касалась отказа компании от подачи налоговой декларации в 2011-2014 годах.