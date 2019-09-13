Google выплатит Франции почти миллиард евро по делу о мошенничестве

Google выплатит властям Франции в обще сложности около миллиарда евро по делу о мошенничестве. Расследование в отношении Google началось четыре года назад, когда французские следователи заподозрили компанию в сокрытии части своих доходов и неуплате налогов, пишет Newsru.com.
Следователи отмечали, что Google выплачивал недостаточно налогов в большинстве европейских стран, благодаря лазейке в международном налоговом праве. Компания могла проводить основную часть продаж через Ирландию, где у Google находится штаб-квартира, сообщает Reuters.
"12 сентября 2019 года председатель верховного суда Парижа одобрил соглашение между финансовой прокуратурой республики и компаниями Google и Google Ireland Ltd, которое касается дела об уклонения от уплаты налогов, - говорится в сообщении французской финансовой прокуратуры. - Согласно этому соглашению Google и Google Ireland Ltd обязуются выплатить штраф в размере 500 млн евро".
Еще 465 млн евро Google выплатит как ранее не уплаченные налоги. По словам адвоката американской компании Антонина Леви, это позволит урегулировать дело о мошенничестве.
Расследование в отношении Google во Франции было открыто в 2015 году в связи с жалобой Регионального управления общественных финансов столичного региона Иль-де-Франс, которая касалась отказа компании от подачи налоговой декларации в 2011-2014 годах.
Ранее генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон заявил о начале антимонопольного расследования в отношении Google в 48 штатах Америки. Расследование он объяснил доминирующими позициями Google на рынке рекламы и персональных данных пользователей.