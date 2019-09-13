Пт, 13.09.2019
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Google выплатит Франции почти миллиард евро по делу о мошенничестве

Google'i logo Pariisis.

ФОТО: CHARLES PLATIAU / REUTERS

Google выплатит властям Франции в обще сложности около миллиарда евро по делу о мошенничестве. Расследование в отношении Google началось четыре года назад, когда французские следователи заподозрили компанию в сокрытии части своих доходов и неуплате налогов, пишет Newsru.com.

Следователи отмечали, что Google выплачивал недостаточно налогов в большинстве европейских стран, благодаря лазейке в международном налоговом праве. Компания могла проводить основную часть продаж через Ирландию, где у Google находится штаб-квартира, сообщает Reuters.

"12 сентября 2019 года председатель верховного суда Парижа одобрил соглашение между финансовой прокуратурой республики и компаниями Google и Google Ireland Ltd, которое касается дела об уклонения от уплаты налогов, - говорится в сообщении французской финансовой прокуратуры. - Согласно этому соглашению Google и Google Ireland Ltd обязуются выплатить штраф в размере 500 млн евро".

Еще 465 млн евро Google выплатит как ранее не уплаченные налоги. По словам адвоката американской компании Антонина Леви, это позволит урегулировать дело о мошенничестве.

Расследование в отношении Google во Франции было открыто в 2015 году в связи с жалобой Регионального управления общественных финансов столичного региона Иль-де-Франс, которая касалась отказа компании от подачи налоговой декларации в 2011-2014 годах.

Ранее генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон заявил о начале антимонопольного расследования в отношении Google в 48 штатах Америки. Расследование он объяснил доминирующими позициями Google на рынке рекламы и персональных данных пользователей.

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