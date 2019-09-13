Видео: угнавшие грузовик с прицепом ученики профтеха прямо с учебы отправились в арестный дом

«Полиция задержала учащихся, но до этого один из них умудрился напасть в школе на преподавателя. Первый был в алкогольном, а второй в наркотическом опьянении», - говорилось в сообщении читателя.

Однако при проверке все описанное нашло подтверждение. Пресс-секретарь полиции Рагне Кейск подтвердил, что на улице Яама в Йыгева ночью был угнан грузовик Volvo с прицепом. С помощью средства слежения за транспортным средством было установлено, что грузовик находится на улице Пыллу в Тарту, где его и нашла полиция. На месте в качестве подозреваемого был задержан 20-летний юноша, которого отвезли в арестный дом.

В арестный дом к следователю также доставили 17-летнего и 22-летнего молодых людей. Грузовик вернули владельцу. Детали произошедшего будут установлены в ходе уголовного производства.

По слова Кейска, у полиции нет информации относительно нападения на преподавателя. «Но если это произошло, потерпевшему, безусловно, следует обратиться к нам», - добавил он.

Ведущий следователь Тартуского полицейского участка Анита Пейпонен заявила, что все трое были трезвы, но в то же время они не смогли как-то внятно объяснить свой поступок.