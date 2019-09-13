Стаканчик кофе обошелся в 90 000 евро

Инцидент на борту Airbus A330 авиакомпании Condor произошел 6 февраля, но стало известно о нем только сейчас. Пролитый на приборную панель кофе спровоцировал дым и проблемы со связью. Находившиеся на борту 326 пассажиров и 11 членов экипажа не пострадали.

Как сообщается, 49-летний капитан поставил стаканчик с кофе не в специально предназначенный для этого держатель, а рядом с собой. В ходе расследования стало понятно, что держатель в самолете слишком велик для используемых стаканчиков, поэтому пилоты не пользуются им. Однако также эксперты заключили, что ущерб можно было бы снизить, если бы стакан был закрыт крышкой.