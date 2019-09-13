Пт, 13.09.2019
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Пассажир длительного авиарейса умер за несколько минут до посадки

Самолеты Air New Zealand.

ФОТО: NIGEL MARPLE / REUTERS

Пассажир авиакомпании Air New Zealand умер на длительном авиарейсе за несколько минут до посадки. Об этом сообщает Lenta.

Происшествие случилось в самолете Boeing 777-200, совершавшем 13-часовой перелет из аргентинского города Буэнос-Айрес в новозеландский Окленд. По словам одной из путешественниц Аарти Прасад, за восемь минут до приземления экипаж обратился по громкоговорителю к пассажирам с вопросом о том, есть ли на борту врач.

«Я помню, что стюардесса схватила кислородный баллон и направилась к передней части салона. Сразу после посадки пилот сделал объявление, что одному из пассажиров стало плохо и поэтому остальные туристы пока не могут покинуть самолет», — вспоминает она.

Женщина добавила, что пассажиры смогли выйти из авиалайнера только спустя 40 минут после приземления, поскольку на месте происшествия работали медики и сотрудники правоохранительных органов. Позже полиция подтвердила смерть мужчины на борту, однако причина случившегося пока неизвестна.

По словам Прасад, она узнала о том, что в самолете кто-то умер, только после того, как покинула самолет.

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