Бывший вице-президент ФИФА пожизненно отстранен от футбольной деятельности

Несколько высокопоставленных чиновников ФИФА, среди которых был Напоут, были арестованы в конце мая 2015 года в Цюрихе по подозрению в коррупции. В декабре 2017 года жюри присяжных в суде Нью-Йорка признало 61-летнего Напоута виновным в сговоре с целью вымогательства, мошенничестве и отмывании денег. По данным обвинения, Напоут с 2010 года получил взятки на общую сумму 10,5 миллиона долларов. В августе 2018 года парагваец был приговорен к девяти годам тюрьмы.