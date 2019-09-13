Пт, 13.09.2019
Cегодня в Эстонии очень хорошо быть молодым. Майлис Репс
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Бывший вице-президент ФИФА пожизненно отстранен от футбольной деятельности

Бывший вице-президент ФИФА пожизненно отстранен от футбольной деятельности

Хуан Анхел Напоут

ФОТО: VLADIMIR RODAS / AFP

Судебная палата независимого комитета ФИФА по этике пожизненно отстранила от любой футбольной деятельности бывшего президента Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) и экс-вице-президента ФИФА парагвайца Хуана Анхеля Напоута, сообщает Р-Спорт.

Напоут был признан виновным в нарушении статьи кодекса этики ФИФА, связанной со взяточничеством. Также экс-чиновник оштрафован на миллион швейцарских франков.

Несколько высокопоставленных чиновников ФИФА, среди которых был Напоут, были арестованы в конце мая 2015 года в Цюрихе по подозрению в коррупции. В декабре 2017 года жюри присяжных в суде Нью-Йорка признало 61-летнего Напоута виновным в сговоре с целью вымогательства, мошенничестве и отмывании денег. По данным обвинения, Напоут с 2010 года получил взятки на общую сумму 10,5 миллиона долларов. В августе 2018 года парагваец был приговорен к девяти годам тюрьмы.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ