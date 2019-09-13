Фото и видео: подозреваемого в убийстве 35-летней Юлле доставили в суд

По дороге из полицейского грузовика в судебный зал Райдо пытался скрыть свое лицо от фотографов и журналистов и не ответил ни на один вопрос, пишет Sakala.

Напомним, что в понедельник Вильяндимаа испытал настоящий шок: числившуюся в течение 14 дней пропавшей 35-летнюю Юлле нашли убитой в озере волости Мульги, в 50 километров от места ее исчезновения.

Подозреваемый в убийстве 35-летней Юлле. ФОТО: Elmo Riig

Предполагаемым убийцей оказался 30-летний Райдо, которого задержали в среду вечером в ходе полицейской операции. У подозреваемого имеется недвижимость неподалеку от дома Юлле. Именно там Юлле видели в последний раз живой, когда она входила с хозяином во двор его дома.

27 августа после обеда Юлле вышла из автобуса в деревне Вейсъярве и направилась в сторону дома. В какой-то момент, по словам очевидцев, она остановилась у дома Райдо, о чем-то поговорила с хозяином и пошла за ним во двор. После этого Юлле больше никто не видел, а ее телефон был отключен.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте подозреваемого на время предварительного расследования. За убийство судом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от шести до 15 лет.