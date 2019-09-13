Департамент защиты памятников старины остановил работу карьера из-за человеческих костей

В песчаном карьере Татрамяэ (деревня Аудевялья, Харьюский уезд) были обнаружены человеческие кости. Департамент защиты памятников старины остановил копательные работы до проведения археологического исследования.
Кости были обнаружены в верхнем слое песка, в 130 метрах от шоссе Кейла-Хаапсалу, передает Rus.ERR.
Прибывшие на место специалисты департамента не нашли следов полностью сохранившихся скелетов или захоронений, но не исключено, что они могут находиться в глубоких слоях песка.
В карьере были также найдены фрагмент кости крупного животного и металлический предмет, заклепка или часть гвоздя.