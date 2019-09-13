Пт, 13.09.2019
По-своему парадоксально, что консервативное правительство дает людям свободу самим принимать решения, а либералы выступают против этого. Индрек Нейвельт
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Департамент защиты памятников старины остановил работу карьера из-за человеческих костей

Департамент защиты памятников старины остановил работу карьера из-за человеческих костей

Скелет. Фото иллюстративное.

ФОТО: AP / Scanpix

В песчаном карьере Татрамяэ (деревня Аудевялья, Харьюский уезд) были обнаружены человеческие кости. Департамент защиты памятников старины остановил копательные работы до проведения археологического исследования.

Кости были обнаружены в верхнем слое песка, в 130 метрах от шоссе Кейла-Хаапсалу, передает Rus.ERR.

Прибывшие на место специалисты департамента не нашли следов полностью сохранившихся скелетов или захоронений, но не исключено, что они могут находиться в глубоких слоях песка.

В карьере были также найдены фрагмент кости крупного животного и металлический предмет, заклепка или часть гвоздя.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ