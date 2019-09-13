Департамент защиты памятников старины остановил работу карьера из-за человеческих костей

Кости были обнаружены в верхнем слое песка, в 130 метрах от шоссе Кейла-Хаапсалу, передает Rus.ERR.

Прибывшие на место специалисты департамента не нашли следов полностью сохранившихся скелетов или захоронений, но не исключено, что они могут находиться в глубоких слоях песка.