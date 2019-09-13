Картина дня: важные перемены для пользователей Smart-ID, подозреваемый в убийстве предстал перед судом и подробности процесса Сависаара

Фото: подозреваемого в убийстве 35-летней Юлле доставили в суд

В пятницу, 13 сентября, в 13:30 в Вильяндиский дом суда доставили 30-летнего Райдо, которого прокуратура подозревает в убийстве в районе Вейсярве и Пырга (волость Вильянди) 35-летней Юлле. Прокуратура подала ходатайство о заключении этого мужчины под стражу на время предварительного расследования. Читать далее...

Гособвинитель Таави Перн: нужно было раньше отреагировать в отношении Сависаара

В наказании Центристской партии на 25 000 евро важнее тот факт, что осудили саму партию, поскольку это создало прецедент и лишило другие партии возможности использовать аналогичные схемы в последующие годы, сказал Postimees ведущий государственный прокурор Таави Перн. Благодаря этому решению, по его словам, дана оценка и роли Эдгара Сависаара в организации скрытого финансирования партии. Читать далее...

Эстонские власти официально признали Smart-ID

В начале этой недели Департамент государственных инфосистем (RIA) и отвечающее за разработку решения Smart-ID предприятие SK ID Solutions (SK) заключили договор, согласно которому услуга Smart-ID стала официальным средством аутентификации при использовании государственных электронных услуг. Читать далее...

Керсти Кальюлайд: давайте не будем забывать, что Крым все еще оккупирован

Выступая на 16-й Ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), президент Эстонии Керсти Кальюлайд приветствовала освобождение удерживаемых украинцев, но призвала не забывать об оккупированном Россией Крыме. Читать далее...

Опубликован полный список стран, граждане которых смогут ездить в Петербург по э-визе

В четверг вечером на сайте правительства РФ был опубликован список 53 стран, граждане которых получат право оформлять визы в форме электронных документов. Читать далее...

Студия Postimees: откуда в жилом доме столько снарядов? И сколько они стоят?

Скандальная история с боеприпасами к гранатомету, пушке и пулемету, обнаруженными в съемной квартире обычного жилого дома в Ыйсмяэ, произвела большой резонанс. Оценку произошедшему дал в студии Rus.Postimees руководитель эстонского военно-исторического клуба Front Line Андрей Лазурин. Читать далее...

Эксперт: почему количество новых квартир в Таллинне и Харьюмаа сокращается

По состоянию на начало сентября в Таллинне и Харьюмаа на продажу было выставлено 2300 новых квартир, при этом в самом начале лета выбор можно было сделать из более чем 2700 единиц нового жилья в многоквартирных домах. Читать далее...

Заказанное Вестербака исследование: строительство туннеля принесет Эстонии десятки миллиардов

По оценке исследовательской компании, в случае появления туннеля в Таллинн могут перебраться на ПМЖ около 20 000 финнов. Читать далее...

Эдвард Сноуден назвал условия для участия в суде в США

Экс-сотрудник АНБ, получивший убежище в России, хочет быть уверен, что присяжные изучат обнародованные им материалы о программе слежки агентства и выслушают мотивы разоблачителя. Читать далее...

Стаканчик кофе обошелся в 90 000 евро