Американскую пловчиху лишили золотой медали за чересчур открытый купальник

На Аляске есть правила, которые регламентируют размер купальника. Но расстроенная пловчиха осталась недовольна решением арбитров. По её словам, она подвернула плавательный костюм в области ягодиц для удобства, поскольку иначе она испытывает дискомфорт. Затем организаторов турнира обвинили в расизме и сексизме. Уиллис была единственной представительницей смешанной расы на соревнованиях, и только она подверглась санкциям.