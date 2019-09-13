Акцию «ОСТАНОВИСЬ, ОСМОТРИСЬ, УБЕДИСЬ!», предусматривающую дополнительную маркировку опасных переходов, организовала управа Пыхья-Таллинна в сотрудничестве с Департаментом шоссейных дорог, полицией и местными школами. Перед тем, как разместить возле пешеходных переходов предупреждающие надписи, в школах проводятся беседы на тему безопасности дорожного движения. Учащиеся вместе с учителями и полицейскими анализируют дорожное движение возле школ и выявляют наиболее опасные места.

В Пыхья-Таллинне у пешеходных переходов появились предупреждающие надписи. ФОТО: Управа Пыхья-Таллинна

«Дополнительная маркировка возле нерегулируемых переходов призывает еще раз остановиться, осмотреться по сторонам и убедиться, что опасности нет. Кампания рассчитана не только на детей, но и на их родителей. Важно, чтобы мы сами показывали нашим детям хороший пример», - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

В Пыхья-Таллинне у пешеходных переходов появились предупреждающие надписи. ФОТО: Управа Пыхья-Таллинна

Свой вклад в маркировку опасных пешеходных переходов уже внесли учащиеся основных школ Карьямаа и Каламая, а также начальной школы GAG.