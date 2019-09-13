По подозрению в убийстве знакомого задержана 50-летняя женщина

11 сентября полиция получила информацию, что в квартире на Таллиннском шоссе в Пыльтсамаа было совершено тяжкое преступление. Полиция проверила поступившую информацию и обнаружила мертвое тело с признаками насильственной смерти. По преварительным данным, мужчина и женщина употребляли вместе алкоголь, когда между ними завязалась ссора, в ходе которой женщина несколько раз ударила мужчину по голове. Мужчина сильно пострадал, его не удалось спасти.

«Собранная полицейскими информация дает основание полагать, что в совершении преступления подозревается знакомая жертве 50-летняя женщина. Ее поймали в Пыльтсамаа спустя несколько часов, но сначала отвезли в вытрезвитель, так как задержанная была пьяна.

В вытрезвитель ее доставили вместе с тремя мужчинами, которые также были пьяны и находились вместе с ней в одной квартире. Полиция возбудила уголовное дело для расследования деталей произошедшего.

Окружной прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Аннели Хинто объясняет, что подозреваемую было принято взять под стражу, так как ее образ жизни и любовь к алкоголю дают повод полагать, что на свободе она может совершить новое преступление или в страхе перед наказанием за совершенное может попытаться скрыться от правосудия.